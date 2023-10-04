Костюк потерпела обидное поражение на турнире в Пекине от “нейтральной” россиянки
Украинка Марта Костюк зачехлила ракетку на турнире WTA 1000 в Пекине на стадии 1/8 финала.
В трех сетах она уступила “нейтральной” россиянке Людмиле Самсоновой со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 5:7.
Теннисистки провели на корте два часа и 57 минут, за которые Костюк восемь раз подала на вылет и допустила двенадцать двойных ошибок. У ее оппонентки четыре эйса и восемь двойных ошибок.
В третьем сете украинка вела с преимуществом в три очка, но после пяти розыгрышей подряд россиянка смогла повести в счете до 5:4. После этого спортсменки выиграли еще по одному очку на своих подачах, а вот решающий розыгрыш был за Самсоновой.
В третий круг турнира в Пекине Костюк вышла после победы над Онс Жабер из Туниса, которая занимает седьмое место в рейтинге WTA. Эта победа для украинки стала третьей над представительницами из первой десятки рейтинга.
Единственной украинкой, которая продолжает выступления на кортах в Пекине, остается Ангелина Калинина. 5 октября у нее запланирована игра против француженки Каролин Гарсии, которая является десятой ракеткой мира.
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