Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Сделаю все для переговоров между РФ и Украиной: победитель выборов в Словакии Фицо
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Костюк потерпела обидное поражение на турнире в Пекине от “нейтральной” россиянки

Марта Костюк
Фото: Getty Images

Украинка Марта Костюк зачехлила ракетку на турнире WTA 1000 в Пекине на стадии 1/8 финала.

В трех сетах она уступила “нейтральной” россиянке Людмиле Самсоновой со счетом 4:6, 7:6 (7:4), 5:7.

Теннисистки провели на корте два часа и 57 минут, за которые Костюк восемь раз подала на вылет и допустила двенадцать двойных ошибок. У ее оппонентки четыре эйса и восемь двойных ошибок.

Сейчас смотрят

В третьем сете украинка вела с преимуществом в три очка, но после пяти розыгрышей подряд россиянка смогла повести в счете до 5:4. После этого спортсменки выиграли еще по одному очку на своих подачах, а вот решающий розыгрыш был за Самсоновой.

В третий круг турнира в Пекине Костюк вышла после победы над Онс Жабер из Туниса, которая занимает седьмое место в рейтинге WTA. Эта победа для украинки стала третьей над представительницами из первой десятки рейтинга.

Единственной украинкой, которая продолжает выступления на кортах в Пекине, остается Ангелина Калинина. 5 октября у нее запланирована игра против француженки Каролин Гарсии, которая является десятой ракеткой мира.

Марта Костюк, Теннис
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Костюк сотворила сенсацию на турнире в Пекине, обыграв седьмую ракетку мира
Марта Костюк
Калинина после победы над чемпионкой Уимблдона обыграла австралийку Сэвилл в Пекине
Ангеліна Калініна
Украинка Костюк с волевой победы стартовала на турнире WTA в Пекине
Марта Костюк
Украинка Киченок вышла в четвертьфинал парного разряда в Токио
Кіченок Като
Вторая ракетка Украины Калинина стартовала с победы на турнире в Токио
Ангеліна Калініна

Загрузка

Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
Враг не спрячется и не уйдет: спецы из Альфы показали, как управляются с дронами
Костюк потерпела обидное поражение на турнире в Пекине от “нейтральной” россиянки
Военная помощь, восстановление и членство Украины в ЕС: что обсудили на встрече МИД ЕС в Киеве
Дмитро Кулеба і Жозеп Боррель
Обстрел АВДЕЕВКИ! Группа АЛЬФА охотится на ВРАГА | Новости Факты ICTV за 03.10.2023
Костюк потерпела обидное поражение на турнире в Пекине от “нейтральной” россиянки
Байден и Конгресс! Устойчивая ПОДДЕРЖКА Украины | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
Костюк потерпела обидное поражение на турнире в Пекине от “нейтральной” россиянки
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь