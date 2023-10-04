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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Легендарный футболист Динамо будет играть за любительский клуб из Киевской области

Євген Хачеріді

Экс-защитник киевского Динамо и сборной Украины Евгений Хачериди продолжит выступления в любительском футбольном клубе Штурм из Иванкова Киевской области.

Об этом сообщается на странице команды в Facebook.

36-летний Хачериди будет выступать за новый клуб под четвертым номером.

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– Евгений Хачериди — защитник ФК Штурм, игровой номер 4. В представлении не нуждается, — говорится в посте клуба.

Информация о том, что Хачериди будет играть за любительский клуб, появлялась и раньше, но футболист ее отрицал.

Более того, футболист уже успел дебютировать за новую команду. Центральный защитник вышел в стартовом составе своей новой команды на игру против Пенуэла. Игра завершилась победой Штурма со счетом 2:0.

Новый клуб Хачериди сейчас занимает пятую строчку в Группе 2 после шести сыгранных туров. Штурм отстает на одно очко от второго места, которое позволяет сыграть в следующем раунде.

За свою профессиональную карьеру Хачериди защищал цвета Волыни, Динамо Киев, греческого ПАОКа и белорусского Динамо-Берестье. За сборную Украины Евгений провел 51 матч и забил три гола.

Источник: ФК Штурм Иванков

Фото: ФК Штурм Иванков

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Євген Хачеріді, Футбол
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