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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Претендент на пояс IBF хочет биться с Усиком и намерен судиться из-за его боя с Фьюри

Філіп Хргович

Команды Александра Усика и Тайсона Фьюри недавно объявили о подписании соглашения на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Эта новость понравилась поклонникам бокса, но не команде хорватского боксера Филипа Хрговича, который является обязательным претендентом на титул IBF, которым владеет украинец.

Промоутер хорвата Ниссе Зауэрланд сказал, что они рассматривают начать судебный процесс из-за боя Усика и Фьюри.

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— Я все еще считаю это непостижимым, это почти неуважение к Нганну, который должен драться с Тайсоном в 10-раундовом поединке. У нас есть позиция. Я не могу здесь много говорить. Мы консультируемся по юридическому процессу, потому что мы просто ждали обязательного боя после боя с Чжаном в августе прошлого года, — сказал он.

По словам Зауэрланда, хорвата “фактически заставили” драться против Демси МакКина, чтобы сохранить рейтинг и место претендента.

— Я понимаю, что все хотят увидеть бой Фьюри — Усик. И что бы кто-то ни говорил о том, что “он этого не заслуживает” — у него есть этот статус. Вы хотите заставить парня ждать полтора года? Он потерял заработок в расцвете своей карьеры, это просто аморально, — добавил промоутер.

О проведении боя Усик — Фьюри объявили в пятницу, 29 сентября. Он состоится 23 декабря или в январе 2024 года в столице Саудовской Аравии — Рияде.

После подписания соглашения промоутеры раскрыли некоторые детали, касающиеся гонораров боксеров за бой Усик — Фьюри.

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Усик - Ф'юрі

Источник: Boxing Social

Фото: Филип Хргович

Бокс, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
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