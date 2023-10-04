УЕФА отметил сейвы Трубина в матче Интер – Бенфика, украинца хвалят соперники и фанаты

Португальская Бенфика, цвета которой защищает украинский вратарь Анатолий Трубин, уступила миланскому Интеру во втором туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 0:1.

Единственный мяч в ворота орлов забил французский форвард Маркус Тюрам на 62-й минуте. Что касается украинца, то за матч он сделал шесть сейвов и получил хвалебные отзывы от тренера Бенфики, соперников и болельщиков обеих команд.

Статистический портал Sofascore поставил Трубину оценку 8.0 за матч против Интера. Это лучшая оценка в составе португальской команды. У Интера балл выше получил только Николо Барелла (8,4). Другой портал WhoScored оценил игру украинца на 7.3 балла, что является второй лучшей оценкой среди футболистов Бенфики после Фелипе Морато (7.0).

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После матча главный тренер Бенфики Рогер Шмидт похвалил украинца за хорошую игру, но сказал, что Интер заслужил победу, ведь создал больше моментов.

— Наш голкипер показал хорошую игру, но я считаю, что соперники имели слишком много голевых моментов и слишком легко победили. Но они забили Трубину лишь один гол, а мы старались до конца игры.

Игру вратаря сборной Украины отметили и в рядах соперника. Наставник нерадзурри Симоне Индзаги во время пресс-конференции рассказал, что поздравил своих футболистов с победой и сказал, что второй тайм Интер провел интенсивно.

— Мы сыграли очень хорошо, несмотря на то, что попадали в стойку, перекладину, а также несмотря на игру Трубина — голкипера, который сыграл великолепно. Мы сохраняли спокойствие. Нам могло больше повезти, мы могли забить больше, — сказал Индзаги.

Капитан Интера Лаутаро Мартинес, которого признали игроком матча по версии УЕФА, после матча сказал, что поздравил украинца с хорошей игрой, которую он демонстрировал и в своих выступлениях за Шахтер.

— Трубин — прекрасный голкипер, он отразил все удары еще когда играл против нас в составе Шахтера. Я поздравил его. Но Интер показал свой характер во втором тайме, желание выиграть. Мы счастливы, что победили на глазах своих фанатов, — сказал аргентинец.

Сэйвы Трубина отметил УЕФА

УЕФА включил два сейва Трубина в подборку лучших за игровой день вторника, 3 октября.

В обоих случаях украинец помешал забить капитану нерадзурри Лаутаро Мартинесу.

Trubin on fire

Samba with lightning reflexes

Fingertip Sommer What a night for goalkeepers #UCLsaves || @TurkishAirlines pic.twitter.com/0PCJ2iP3yc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 3, 2023

Реакция болельщиков Бенфики и Интера на игру Трубина

Фанаты Бенфики под сообщениями любимого клуба в социальных сетях не скрывали своего разочарования от игры. Некоторые называли ее одной из худших, которые когда-либо смотрели. В то же время, фанаты хвалили за хорошую игру Трубина, отмечая, что если бы не он, то пропущенных голов было бы больше.

Стартовая одиннадцатка была подобрана очень плохо. Нам нужны были игроки с характером от начала до конца… должны поблагодарить Трубина за игру.

Спасибо Трубину и Морато, без вас это закончилось бы как минимум 4:0;

Спасибо Трубину, могло быть хуже;

К счастью, этот Трубин был здесь, иначе было бы 6 голов (или больше…).

Впечатлениями от игры украинского голкипера были также фанаты Интера. Некоторые из них призывали клуб подписать Трубина, а некоторые ругались, что Интер из-за действий украинского вратаря не забил больше.

Браво! Теперь продаем машину Чжана (владелец ФК Интер, — Ред. ) и покупаем Трубина;

) и покупаем Трубина; Трубин — великолепный голкипер;

Трубин сегодня, в частности, был богом на поле, монстром. Летом я молился, чтобы мы его взяли;

Пожалуйста, купите Трубина, чтобы он больше не играл против нас.

После двух туров Бенфика остается без очков и пока занимает последнее место в квартете D. Лидируют в группе Реал Сосьедад и Интер — по четыре очка в активе.

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