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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Умерла жена легендарного тренера Манчестер Юнайтед Фергюсона

Алекс Фергюсон з дружиною
Фото: Getty Images

Умерла леди Кэти Фергюсон, жена бывшего главного тренера Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона.

Семья Фергюсонов подтвердила печальную весть в заявлении, опубликованном в пятницу, 6 октября.

– Мы с глубокой скорбью сообщаем о смерти леди Кэти Фергюсон, которая оставила своего мужа, трех сыновей, двух сестер, 12 внуков и одного правнука. Семья просит о приватности в это время, — говорится в заявлении.

Sky News пишет, что Кэти Фергюсон умерла накануне, в четверг, в доме супругов в Чешире. Ей было 84 года.

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Алекс Фергюсон встретил свою жену в 1964-м, когда они оба работали на фабрике печатных машинок. Спустя два года они поженились и прожили вместе 57 лет.

– Моя жена Кэти была ключевой фигурой на протяжении всей моей карьеры, обеспечивая стабильность и поддержку. Не хватит слов, чтобы выразить, что это значило для меня, — сказал Фергюсон после выхода на пенсию в 2013 году.

В 2002 году его жена убедила его не торопиться с уходом из футбола, и сэр Алекс оставался в тренерском кресле красных дьяволов еще 11 лет.

Манчестер Юнайтед выразил искренние соболезнования семье Фергюсонов в связи со смертью леди Кейт. В знак уважения к жене своего экс-тренера флаги на Олд Траффорд приспустили. Сообщается, что футболисты Манчестер Юнайтед выйдут с черными повязками на матч этого уикенда.

Алекс Фергюсон является самым титулованным тренером британского футбола. Вместе с Юнайтед он выиграл 38 трофеев, включая 13 титулов чемпионата Англии и две победы в Лиге чемпионов.

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Источник: Sky News
Алекс Фергюсон, Манчестер Юнайтед, Смерть, Футбол
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