Умерла жена легендарного тренера Манчестер Юнайтед Фергюсона

Умерла леди Кэти Фергюсон, жена бывшего главного тренера Манчестер Юнайтед сэра Алекса Фергюсона.

Семья Фергюсонов подтвердила печальную весть в заявлении, опубликованном в пятницу, 6 октября.

Sky News пишет, что Кэти Фергюсон умерла накануне, в четверг, в доме супругов в Чешире. Ей было 84 года.

Алекс Фергюсон встретил свою жену в 1964-м, когда они оба работали на фабрике печатных машинок. Спустя два года они поженились и прожили вместе 57 лет.

– Моя жена Кэти была ключевой фигурой на протяжении всей моей карьеры, обеспечивая стабильность и поддержку. Не хватит слов, чтобы выразить, что это значило для меня, — сказал Фергюсон после выхода на пенсию в 2013 году.

В 2002 году его жена убедила его не торопиться с уходом из футбола, и сэр Алекс оставался в тренерском кресле красных дьяволов еще 11 лет.

Everyone at Manchester United sends our heartfelt condolences to Sir Alex Ferguson and his family on the passing of Lady Cathy.

Lady Cathy was a beloved wife, mother, sister, grandmother and great-grandmother, and a tower of strength for Sir Alex throughout his career.

— Manchester United (@ManUtd) October 6, 2023