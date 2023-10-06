Скандал после матча Лиги конференций: двух футболистов Легии арестовала полиция Нидерландов

Во втором туре группового этапа Лиги конференций нидерландский АЗ обыграл польскую Легию со счетом 1:0.

По окончании матча произошла стычка между сотрудниками полиции и футболистом и персоналом польской команды. В результате двух игроков Легии Жозуе и Радована Панкова задержала нидерландская полиция.

Оба футболиста провели ночь в полицейском участке и не вернулись вместе с командой обратно в Польшу.

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— Мы подтверждаем, что Панков и Жозуе провели ночь в полицейском участке в Амстердаме. Мы ждем заявления от полиции. Мы испытываем отвращение — это слишком элитарный термин. Мы шокированы, — сказал представитель варшавской Легии Бартош Заславский.

С игроками в Амстердаме остались директор команды Конрад Пашневский и клубный юрист. Представитель Легии сообщил, что клуб нанял также нидерландского юриста, который знает местное законодательство.

Что произошло после матча АЗ — Легия?

По версии Легии, команда хотела как можно быстрее покинуть стадион через час после матча. Сначала часть команды долго не выпускали со стадиона, заблокировав двери, ведущие из раздевалки.

Впоследствии на парковке возле автобуса возникла потасовка. По информации польских журналистов, присутствовавших на месте происшествия, полиция задержала двух игроков Легии. Это Йосуэ и Радован Панков. Точные причины задержания неизвестны.

Сообщалось, что возле автобуса также произошло нападение на владельца варшавской Легии Дариуша Медуского.

Policja nie chce pozwolic Legii na odjazd. Atmosfera jest napięta. Pojawia się agresja @sport_tvppl pic.twitter.com/S6A3wfqATa — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) October 5, 2023

Полиция Нидерландов утверждает, что варшавские фанаты напали на стюардов и полицейских, один из которых потерял сознание. По информации нидерландских СМИ, один из правоохранителей получил сотрясение мозга и перелом локтя.

В заявлении полиции говорится, что фанаты отобрали у полицейских часть дубинок и перцовых баллончиков. Легию обвиняют в нарушении предматчевой договоренности о пребывании болельщиков в Алкмааре.

Источники: Onet, Eurosport, TVP Sport

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