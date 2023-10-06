Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на одну позицию, опередив Израиль

Во втором туре группового этапа еврокубков два представителя Украины одержали победы в своих матчах.

Донецкий Шахтер одержал волевую победу над бельгийским Антверпеном (3:2), а луганская Заря минимально обыграла Брейдаблик из Исландии (1:0).

Положение в таблице коэффициентов УЕФА

Эти две победы принесли Украине в таблице коэффициентов УЕФА 0,8 балла. Стоит отметить, что за победу каждая из команд получила по два балла, которые поделили на пять — максимальное количество представителей УПЛ в евротурнирах.

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Сейчас в нашем активе 26,600 баллов. Кроме того, Украина поднялась на 17-ю строчку, обойдя Израиль (26,375 баллов).

От Норвегии также удалось сократить отставание. Сейчас разница составляет 0,275 балла. Кроме максимума от украинских клубов, этому поспособствовали и неудачи норвежских клубов Мольде и Буде-Глимт, которые уступили в своих играх.

От 15-й строчки, которую сейчас занимает Чехия, Украину отделяет 0,950 балла. Стоит добавить, что ассоциации, которые окажутся ниже 15-го места, потеряют одну путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

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