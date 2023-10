Боевики ХАМАС убили израильского экс-футболиста – он был на фестивале Supernova

Бывший израильский футболист Лиор Асулин погиб в результате атаки боевиков ХАМАСа на Израиль. Он был на музыкальном фестивале Supernova, который проходил неподалеку от границы с сектором Газа.

Его смерть подтвердил Хапоэль Тель-Авив в социальной сети X (бывший Twitter), выразив соболезнования семье Асулина.

По информации СМИ, на фестиваль он отправился, чтобы отпраздновать свой 43-й день рождения.

За свою 20-летнюю карьеру, которая длилась до 2007 года, Асулин играл в израильской Премьер-лиге за такие команды: Хапоэль Тель-Авив, Бейтар и Маккаби Герцлия, а также выступал на правах аренды на Кипре в Аполлоне.

Lior Asulin 43 years old, former Israeli international professional soccer player, one of the victims who been slaughtered by palestinian terrorists during NOVA rave festival.

