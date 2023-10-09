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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Боевики ХАМАС убили израильского экс-футболиста – он был на фестивале Supernova

Ліор Асулін
Фото: Getty Images

Бывший израильский футболист Лиор Асулин погиб в результате атаки боевиков ХАМАСа на Израиль. Он был на музыкальном фестивале Supernova, который проходил неподалеку от границы с сектором Газа.

Его смерть подтвердил Хапоэль Тель-Авив в социальной сети X (бывший Twitter), выразив соболезнования семье Асулина.

— С большой грустью, после многих часов, когда он был объявлен пропавшим без вести, нам сообщили, что наш бывший игрок Лиор Асулин был убит террористами на вечеринке в Реиме, — рассказал Хапоэль.

По информации СМИ, на фестиваль он отправился, чтобы отпраздновать свой 43-й день рождения.

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За свою 20-летнюю карьеру, которая длилась до 2007 года, Асулин играл в израильской Премьер-лиге за такие команды: Хапоэль Тель-Авив, Бейтар и Маккаби Герцлия, а также выступал на правах аренды на Кипре в Аполлоне.

Он выступал на позиции форварда и за свою карьеру забил 175 голов. Вместе с командой Бней Сахнин, за которую играл на правах аренды, он выиграл Кубок Израиля в 2004 году.

Накануне израильская служба спасения Zaka сообщила, что ее парамедики вывезли с территории, где проходил фестиваль, более 260 тел после нападения боевиков. Ожидается, что общее количество найденных тел будет выше, поскольку в этом районе также работали другие бригады скорой помощи, и в Zaka добавили, что тела “еще не все забрали”.

Напомним, утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар. Боевики прорвались через блокпосты израильских городов Сдерот, Нетивот и Офиким.

Посетители музыкального фестиваля возле границы с сектором Газа стали одними из первых жертв после нападения ХАМАСа. Боевики не только расстреливали людей, но и похищали. Позже в социальных сетях узнали некоторых похищенных ХАМАСом женщин.

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Источник: Independent
Израиль, смерть спортсмена, Футбол
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