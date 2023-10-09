Футболистов Динамо заметили на вечеринке в караоке-баре в комендантский час

Трое футболистов молодежной команды киевского Динамо U-19 оказались среди нарушителей комендантского часа.

Недавно Украинская правда обнародовала видеорасследование о деятельности в комендантский час караоке-бара Boho Safari.

На кадрах возле заведения узнали трех футболистов бело-синих Дмитрия Кремчанина, Кирилла Осипенко и Владислава Герича. Сообщается, что они попали на кадры, когда покидали заведение.

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В комментарии изданию Tribuna.com столичный клуб заявил, что не комментирует ситуацию. В то же время, в Динамо добавили, что игроки уже были оштрафованы. Также с ними провели беседу по этой ситуации.

После десяти сыгранных туров Динамо U-19 занимает второе место в таблице, отставая на два очка от сверстников из Шахтера.

Все трое футболистов, которые оказались после начала комендантского часа возле караоке-бара, являются основными игроками киевской команды.

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