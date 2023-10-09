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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Стоим вместе с Украиной: WBC изготовила специальный чемпионский пояс для Зеленского

Стоим вместе с Украиной: WBC изготовила специальный чемпионский пояс для Зеленского
Фото: Офис президента

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман сообщил, что WBC создала специальный пояс для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в видеообращении, в котором держал изготовленный чемпионский пояс.

— Президент Зеленский, меня зовут Маурисио Сулейман, я президент WBC. Мы стоим вместе с Украиной в эти трудные времена. Мы очень гордимся вашим упорным трудом и той чемпионской битвой, которую выиграет Украина, — сказал глава WBC.

Он добавил, что Всемирный боксерский совет хочет наградить президента Украины чемпионским поясом WBC и официальным сертификатом WBC.

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— Пусть вас благословит Господь, а мир придет в этот мир, — подытожил Сулейман.

 

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Допис, поширений World Boxing Council Ukraine (@wbc_ukraine)

Президент WBC Украина Николай Ковальчук сказал, что WBC изготовила эксклюзивный пояс, которого нет ни у кого в мире.

На пояс добавили фото Владимира Зеленского рядом с фото чемпионов мира по боксу, “потому что вы чемпион мира, человек, который защищает всем своим сердцем страну”.

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WBC, Бокс, Владимир Зеленский
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