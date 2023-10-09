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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Сборная Украины по волейболу не отобралась на Олимпиаду через квалификационный турнир

Збірна України з волейболу (чоловіки)

Мужская сборная Украины по волейболу в заключительном матче квалификации на Олимпиаду-2024 уступила команде Германии в трех сетах.

В итоге сине-желтые заняли в группе A пятую строчку из восьми. Подопечные Угиса Крастиньша обыграли Иран (3:0), Катар (3:1) и Чехию (3:1), но также потерпели еще поражения от Италии (0:3), Кубы (0:3) и Бразилии (2:3).

В семи матчах сборная Украины набрала десять очков. На летнюю Олимпиаду-2024 в Париже отобрались команды Германии и Бразилии, которые заняли первую и вторую строчку в группе.

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Несмотря на то, что сине-желтые не смогли отобраться на Олимпиаду через квалификацию, они еще не потеряли окончательно шансов на путевку.

Как можно попасть на Игры-2024 кроме отбора?

На летние Олимпийские игры в Париже можно будет также попасть через мировой рейтинг.

Проходная позиция для попадания на Игры-2024 будет определена после завершения олимпийского квалификационного турнира. По состоянию на 9 октября Украина идет на 16-м месте в мировом рейтинге.

Через квалификацию на Игры-2024 вышли мужские команды Германии, Бразилии, США, Японии, Польши и Канады.

Кроме того, автоматическую путевку на соревнования получила Франция, как хозяин соревнований.

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Фото: CEV

Волейбол, Сборная Украины, Олимпийские игры
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