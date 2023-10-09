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Илья Нежигай, редактор ленты

Зинченко закрыл страницу после поддержки Израиля: в комментарии пришли несогласные

Олександр Зінченко
Фото: Getty Images

Защитник “Арсенала” Александр Зинченко решил закрыть свой профиль в Instagram от посторонних глаз после того, как подвергся нападкам со стороны интернет-троллей, недовольных тем, что украинский спортсмен стал на сторону Израиля в новой вспышке палестино-израильского конфликта.

В выходные дни боевики палестинской организации ХАМАС нанесли ракетные удары по Израилю и вторглись в некоторые районы страны, убивая мирных жителей и похищая людей, после чего последовал быстрый ответ со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Кроме Израиля, Зинченко поддерживает и родную для него Украину, куда еще в феврале 2022 года вторгнулись войска РФ.

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На публикации, в которой Зинченко выражает поддержку Израилю, изображена Звезда Давида — религиозный символ, широко распространенный среди верующих евреев. Изображение было дополнено подписью: “Я на стороне Израиля”.

Зинченко закрыл страницу после поддержки Израиля: в комментарии пришли несогласные

Фото: zinchenko

Однако публикация Зинченко стала местом для массы анонимных оскорбителей, которые набросились на Зинченко с возмутительными репликами.

Ранее 26-летний футболист принимал участие в благотворительном матче Game4Ukraine, который состоялся на Стэмфорд Бридж в августе этого года и был использован для сбора средств в помощь Украине.

На этот раз его убеждения подверглись нападкам: один из профилей, скрываясь за чужим изображением, ответил на сообщение Зинченко: “Забавно, что именно он плачет о том, что Россия делает с Украиной”.

Другой прокомментировал: “Тот же парень хочет, чтобы мы сочувствовали его любимой Украине. Отвратительно”.

Третий пользователь Twitter сравнил его с Мейсоном Гринвудом, который в прошлом году был арестован по подозрению в попытке изнасилования и нападения, но в итоге обвинения были сняты Королевской прокурорской службой. Сообщение в сети гласило: “Если не считать Гринвуда, то Зинченко — самый неприятный футболист на свете”.

Кроме того, в комментариях массово публиковали российский флаг, чтобы наиграно поддержать государство-агрессора, чем намеревались еще больше разозлить футболиста.

Сам же Зинченко, который является защитником британского клуба Арсенал, на данный момент занят подготовкой к воскресному матчу премьер-лиги против Манчестер Сити.

После череды оскорблений, видимо, чтобы попытаться избавиться от наплыва интернет-троллей, Зинченко перевел свой профиль в Instagram в приватный режим.

Как правило, футболисты используют свои профили в социальных сетях для продвижения спонсорских сделок и общения с болельщиками, и на момент публикации у Зинченко было 2,5 млн подписчиков в Instagram.

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Зинченко закрыл страницу после поддержки Израиля: в комментарии пришли несогласные

Источник: zinchenko

Израиль, Война в Израиле, Футбол
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