Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Эден Азар объявил о завершении карьеры футболиста в 32 года

Еден Азар
Фото: Depositphotos

Бельгиец Эден Азар объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 32 лет.

Об этом он объявил на странице в социальной сети Instagram, где также объяснил свое решение.

— Вы должны прислушаться к себе и сказать стоп в нужный момент. После 16 лет и более 700 сыгранных матчей я решил завершить карьеру профессионального футболиста. Я смог осуществить свою мечту, я играл и получал удовольствие на многих полях по всему миру… Сейчас пришло время насладиться моими близкими и новыми впечатлениями, — написал Азар.

По его словам, на протяжении карьеры ему посчастливилось встретить замечательных тренеров и партнеров по команде.

Сейчас смотрят

Он выразил благодарность футбольным клубам, за которые играл, Лиллю, Челси и Реалу, а также поблагодарил Королевскую Бельгийскую футбольную ассоциацию, что имел возможность выступать за сборную страны.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Eden Hazard (@hazardeden_10)

Последним клубом Азара стал мадридский Реал, который он покинул летом 2023 года, за год до окончания контракта. В ряды королевского клуба он перебрался из Челси за €115 млн по данным СМИ. В своем первом сезоне на Сантьяго Бернабеу он получил травму в матче против ПСЖ и с тех пор не смог вернуть свою прежнюю форму.

До этого вместе с лондонским Челси он дважды становился чемпионом АПЛ и выигрывал трофей Лиги Европы. За аристократов он отметился 110 голами в 352 матчах.

Вместе со сборной Бельгии он стал бронзовым призером чемпионата мира-2018. В футболке национальной команды он забивал 33 раза и считается вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии.

Читайте также
Я еще многое могу: 38-летний Роналду рассказал, когда будет готов закончить карьеру
Криштіану Роналду

Эден Азар, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Определены страны, которые примут чемпионат Европы по футболу в 2028 и 2032 годах
трофей чемпіонату Європи з футболу
Футбольные вратари иначе воспринимают мир — ученые
Уго Льоріс
Футболистов Динамо заметили на вечеринке в караоке-баре в комендантский час
гравці Динамо у Бохо
Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034 – ФИФА снова обвинили в коррупции
ЧС-2022 у Катарі
Боевики ХАМАС убили израильского экс-футболиста – он был на фестивале Supernova
Ліор Асулін

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
Эден Азар объявил о завершении карьеры футболиста в 32 года
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
Эден Азар объявил о завершении карьеры футболиста в 32 года
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бинесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Эден Азар объявил о завершении карьеры футболиста в 32 года
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Эден Азар объявил о завершении карьеры футболиста в 32 года
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь