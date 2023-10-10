Эден Азар объявил о завершении карьеры футболиста в 32 года

Бельгиец Эден Азар объявил о завершении карьеры футболиста в возрасте 32 лет.

Об этом он объявил на странице в социальной сети Instagram, где также объяснил свое решение.

— Вы должны прислушаться к себе и сказать стоп в нужный момент. После 16 лет и более 700 сыгранных матчей я решил завершить карьеру профессионального футболиста. Я смог осуществить свою мечту, я играл и получал удовольствие на многих полях по всему миру… Сейчас пришло время насладиться моими близкими и новыми впечатлениями, — написал Азар.

По его словам, на протяжении карьеры ему посчастливилось встретить замечательных тренеров и партнеров по команде.

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Он выразил благодарность футбольным клубам, за которые играл, Лиллю, Челси и Реалу, а также поблагодарил Королевскую Бельгийскую футбольную ассоциацию, что имел возможность выступать за сборную страны.

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Последним клубом Азара стал мадридский Реал, который он покинул летом 2023 года, за год до окончания контракта. В ряды королевского клуба он перебрался из Челси за €115 млн по данным СМИ. В своем первом сезоне на Сантьяго Бернабеу он получил травму в матче против ПСЖ и с тех пор не смог вернуть свою прежнюю форму.

До этого вместе с лондонским Челси он дважды становился чемпионом АПЛ и выигрывал трофей Лиги Европы. За аристократов он отметился 110 голами в 352 матчах.

Вместе со сборной Бельгии он стал бронзовым призером чемпионата мира-2018. В футболке национальной команды он забивал 33 раза и считается вторым лучшим бомбардиром в истории сборной Бельгии.

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