Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Футбольные вратари иначе воспринимают мир — ученые

Уго Льоріс
Фото: Depositphotos

Ученые утверждают, что мозг вратарей воспринимает мир иначе. Он способен быстрее обрабатывать сигналы от различных органов чувств, что, возможно, лежит в основе их уникальных способностей на футбольном поле.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

Вратарь — это наиболее специфическая позиция в футболе, основная задача которой — не дать сопернику забить гол. Но в то время как предыдущие исследования освещали различия в физиологических и игровых характеристиках между вратарями и полевыми игроками, было мало известно о том, имеют ли они отличные перцептивные или когнитивные способности.

Сейчас смотрят

— В отличие от других футболистов, вратари должны принимать тысячи очень быстрых решений на основе ограниченной или частичной сенсорной информации, — сказал Майкл Куинн, экс-вратарь ирландской Премьер-лиги, который сейчас учится на магистратуре по поведенческой нейронауке в Университетском колледже Дублина.

Куинн и исследователи из Дублинского колледжа и университета привлекли 60 профессиональных вратарей, полевых игроков и не футболистов определенного возраста для проведения серии тестов, чтобы выявить различия в их способности различать звуки и вспышки отдельно друг от друга.

Это позволило ученым оценить временные интервалы связи у исследуемых, а именно промежуток времени, в течение которого различные сенсорные сигналы объединяются в мозге.

— Это похоже на более быструю оценку различных сигналов, которые они получают, — сказал психолог Дублинского городского университета Дэвид МакГоверн.

Вратари также продемонстрировали большую способность отделять эти сенсорные сигналы, что может быть связано с необходимостью принимать быстрые решения на основе зрительной и слуховой информации, поступающей в разное время. МакГоверн сказал, что от вратаря требуется оценка не только визуальной, но и слуховой информации, ведь в некоторых случаях вратарь вообще не видит мяч.

— Они (вратари, — Ред.) в основном руководствуются тем ощущением, которое дает им самую быструю информацию. Хотя многим футболистам и болельщикам во всем мире знакомо мнение, что вратари просто “отличаются” от остальных, это исследование, возможно, впервые подтверждает это утверждение научно, — сказал ученый.

Пока не понятно, являются ли эти различия следствием строгих тренировок профессиональных вратарей или это природные способности, которые побуждают молодых игроков быть вратарями.

В исследовании изучали только игроков-мужчин, но ученые подали заявку на финансирование программы, чтобы изучить способности игроков-женщин. Они также надеются выяснить, демонстрируют ли различия в восприятии игроки на других позициях, например защитники или нападающие.

Читайте также
Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034 – ФИФА снова обвинили в коррупции
ЧС-2022 у Катарі

Источник: The Guardian
Наукові дослідження, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Эден Азар объявил о завершении карьеры футболиста в 32 года
Еден Азар
Футболистов Динамо заметили на вечеринке в караоке-баре в комендантский час
гравці Динамо у Бохо
Саудовская Аравия подала заявку на проведение ЧМ-2034 – ФИФА снова обвинили в коррупции
ЧС-2022 у Катарі
Боевики ХАМАС убили израильского экс-футболиста – он был на фестивале Supernova
Ліор Асулін
УЕФА пересмотрит решение о допуске российских команд U-17 к соревнованиям — Independent
Александер Чеферін

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
Футбольные вратари иначе воспринимают мир — ученые
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
Футбольные вратари иначе воспринимают мир — ученые
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бинесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Футбольные вратари иначе воспринимают мир — ученые
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Футбольные вратари иначе воспринимают мир — ученые
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь