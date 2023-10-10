Футбольные вратари иначе воспринимают мир — ученые

Ученые утверждают, что мозг вратарей воспринимает мир иначе. Он способен быстрее обрабатывать сигналы от различных органов чувств, что, возможно, лежит в основе их уникальных способностей на футбольном поле.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Current Biology.

Вратарь — это наиболее специфическая позиция в футболе, основная задача которой — не дать сопернику забить гол. Но в то время как предыдущие исследования освещали различия в физиологических и игровых характеристиках между вратарями и полевыми игроками, было мало известно о том, имеют ли они отличные перцептивные или когнитивные способности.

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— В отличие от других футболистов, вратари должны принимать тысячи очень быстрых решений на основе ограниченной или частичной сенсорной информации, — сказал Майкл Куинн, экс-вратарь ирландской Премьер-лиги, который сейчас учится на магистратуре по поведенческой нейронауке в Университетском колледже Дублина.

Куинн и исследователи из Дублинского колледжа и университета привлекли 60 профессиональных вратарей, полевых игроков и не футболистов определенного возраста для проведения серии тестов, чтобы выявить различия в их способности различать звуки и вспышки отдельно друг от друга.

Это позволило ученым оценить временные интервалы связи у исследуемых, а именно промежуток времени, в течение которого различные сенсорные сигналы объединяются в мозге.

— Это похоже на более быструю оценку различных сигналов, которые они получают, — сказал психолог Дублинского городского университета Дэвид МакГоверн.

Вратари также продемонстрировали большую способность отделять эти сенсорные сигналы, что может быть связано с необходимостью принимать быстрые решения на основе зрительной и слуховой информации, поступающей в разное время. МакГоверн сказал, что от вратаря требуется оценка не только визуальной, но и слуховой информации, ведь в некоторых случаях вратарь вообще не видит мяч.

— Они (вратари, — Ред.) в основном руководствуются тем ощущением, которое дает им самую быструю информацию. Хотя многим футболистам и болельщикам во всем мире знакомо мнение, что вратари просто “отличаются” от остальных, это исследование, возможно, впервые подтверждает это утверждение научно, — сказал ученый.

Пока не понятно, являются ли эти различия следствием строгих тренировок профессиональных вратарей или это природные способности, которые побуждают молодых игроков быть вратарями.

В исследовании изучали только игроков-мужчин, но ученые подали заявку на финансирование программы, чтобы изучить способности игроков-женщин. Они также надеются выяснить, демонстрируют ли различия в восприятии игроки на других позициях, например защитники или нападающие.

Источник : The Guardian

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