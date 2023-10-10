Прямых путевок не будет: сборная Англии подала заявку на участие в квалификации Евро-2028

Футбольная ассоциация Англии подала заявку на участие в квалификации к Евро-2028, несмотря на совместное проведение турнира в Великобритании и Ирландии.

Таким образом, ФА стремится сохранить конкурентоспособность сборной. Также принимается во внимание и Германия, которая будет принимать ближайшее Евро-2024. Ведь бундестим, готовясь к домашнему турниру, довольствуется только товарищескими играми.

В Англии существуют беспокойства относительно уровня соперничества, который команда трех львов сможет продемонстрировать, если ограничится только товарищескими матчами.

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10 октября УЕФА официально утвердил, что хозяевами Евро-2028 станут Великобритания и Ирландия. Эта заявка означает также, что к организации будут привлечены пять футбольных ассоциаций — Англии, Шотландии, Уэльса, Северной Ирландии и Республики Ирландия.

Будут ли прямые путевки на Евро-2028?

УЕФА зарезервирует лишь два “запасных” места для хозяев соревнований, которые не пройдут квалификацию. То есть, если больше чем две команды не пройдут отбор, то место в финальной части получат две команды с лучшими показателями.

Таким образом, есть вероятность, что страны, которые принимают турнир, могут не оказаться среди команд, которые будут бороться за трофей.

Турнир должен состояться на десяти стадионах, шесть из которых находятся в Англии, и по одному в Ирландии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсе.

Источник : The Guardian

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