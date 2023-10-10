Солидарны с Украиной: Международный союз конькобежцев не вернул россиян к соревнованиям

Международный союз конькобежцев (ISU) продолжил отстранение представителей России и Беларуси от соревнований под собственной эгидой.

ISU является руководящим органом в фигурном катании, шорт-треке и конькобежном спорте.

— ISU поддерживает Федерацию конькобежного спорта Украины с начала войны, внедряя решение 2469, а также оказывая финансовую поддержку для помощи украинским спортсменам. ISU еще раз выражает свое сочувствие и солидарность всем, кто пострадал от войны в Украине, — говорится в сообщении на официальном сайте союза.

Отмечается, что совет Международного союза конькобежцев решил изучить вопрос целесообразности относительно потенциальных путей реализации рекомендаций МОК.

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— Совет будет следить за ситуацией и ее влиянием на деятельность ISU и в дальнейшем, а также решения и их реализацию в рамках Олимпийского движения. Между тем, решение ISU номер 2469 остается в силе, — отметили в пресс-службе ISU.

После рекомендаций Международного олимпийского комитета международные федерации различных видов спорта начали возвращать россиян и белорусов к соревнованиям на условиях нейтральности.

Еще одним условием возвращения к выступлениям является отсутствие связей с армией или спецслужбами РФ или Беларуси.

Источник: ISU

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