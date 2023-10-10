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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

В УЕФА передумали допускать российские юниорские команды к соревнованиям

президент УЄФА Чеферін
Фото: Getty Images

УЕФА отменил решение о возвращении юношеских сборных России к международным соревнованиям. Соответственно Россия не будет допущена к квалификации Евро среди юношей до 17 лет.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в футбольном органе.

УЕФА рассматривал возможность включения России в свои мужские и женские юношеские соревнования после того, как две недели назад отменил бан для команд до 17 лет.

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Такое решение вызвало раскол в исполнительном комитете УЕФА. По меньшей мере 12 из 55 федераций-членов заявили об отказе играть матчи против юношеских команд России.

По информации источника, в УЕФА не нашли технического протокола, который бы позволил включить представителей страны-агрессора в отбор к Евро.

— Этот пункт сняли с повестки дня, поскольку не было найдено ни одного технического решения, которое бы позволило российским командам играть, — сообщили в УЕФА.

26 сентября УЕФА разрешил командам U-17 из России участвовать в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.

После решения УЕФА о бойкоте матчей с россиянами заявили девять стран: Англия, Украина, Польша, Латвия, Литва, Швеция, Дания, Норвегия и Румыния.

Недавно СМИ Британии сообщали, что УЕФА пересмотрит свое решение о допуске к международным соревнованиям российские юношеские команды до 17 лет.

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Источник: AP News
Сборная России, УЕФА, Футбол
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