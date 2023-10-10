Уже в состоянии реабилитации: Алиев рассказал о состоянии Милевского после госпитализации

Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал о состоянии здоровья бывшего одноклубника Артема Милевского, который недавно оказался в больнице.

На своей странице в социальной сети Instagram Алиев сказал, что посетил Милевского и тот уже выздоравливает и находится на реабилитации.

— Только что был у кента, он выздоравливает, все с ним хорошо. Уже в состоянии реабилитации. Игорь Суркис оплатил еще 10 дней вперед за реабилитацию. Поэтому спасибо Динамо и Игорю Суркису. Скоро кент выздоровеет и все с ним будет хорошо. Он — красавец, — сказал Алиев.

В конце сентября стало известно, что Артема Милевского госпитализировали в больницу. Тогда Алиев рассказывал, что его состояние тяжелое, но врачи борются.

Сейчас смотрят

Еще раньше состояние здоровья экс-динамовца активно обсуждали в социальных сетях. Это произошло после опубликованного им же видео, на котором он подписывал мяч и футболку для благотворительного розыгрыша. Болельщики заподозрили Милевского в злоупотреблении алкоголем.

Фото: Александр Алиев

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.