Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Уже в состоянии реабилитации: Алиев рассказал о состоянии Милевского после госпитализации

Мілевський й Алієв

Экс-футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев рассказал о состоянии здоровья бывшего одноклубника Артема Милевского, который недавно оказался в больнице.

На своей странице в социальной сети Instagram Алиев сказал, что посетил Милевского и тот уже выздоравливает и находится на реабилитации.

— Только что был у кента, он выздоравливает, все с ним хорошо. Уже в состоянии реабилитации. Игорь Суркис оплатил еще 10 дней вперед за реабилитацию. Поэтому спасибо Динамо и Игорю Суркису. Скоро кент выздоровеет и все с ним будет хорошо. Он — красавец, — сказал Алиев.

В конце сентября стало известно, что Артема Милевского госпитализировали в больницу. Тогда Алиев рассказывал, что его состояние тяжелое, но врачи борются.

Сейчас смотрят

Еще раньше состояние здоровья экс-динамовца активно обсуждали в социальных сетях. Это произошло после опубликованного им же видео, на котором он подписывал мяч и футболку для благотворительного розыгрыша. Болельщики заподозрили Милевского в злоупотреблении алкоголем.

Фото: Александр Алиев

Артем Милевский, Александр Алиев, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Гимн Украины перед матчем против Северной Македонии исполнит Танчинец
Сергій Танчинець
В УЕФА передумали допускать российские юниорские команды к соревнованиям
президент УЄФА Чеферін
Определены страны, которые примут чемпионат Европы по футболу в 2028 и 2032 годах
трофей чемпіонату Європи з футболу
Эден Азар объявил о завершении карьеры футболиста в 32 года
Еден Азар
Футбольные вратари иначе воспринимают мир — ученые
Уго Льоріс

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
Уже в состоянии реабилитации: Алиев рассказал о состоянии Милевского после госпитализации
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
Уже в состоянии реабилитации: Алиев рассказал о состоянии Милевского после госпитализации
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бизнесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Уже в состоянии реабилитации: Алиев рассказал о состоянии Милевского после госпитализации
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Уже в состоянии реабилитации: Алиев рассказал о состоянии Милевского после госпитализации
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь