Я буду шокирован, если он это сделает: Уоррен назвал условие, при котором Усик победит Фьюри

Известный британский промоутер Фрэнк Уоррен прокомментировал предстоящий бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

По его мнению, для британского боксера бой против украинца будет самым тяжелым в психологическом плане, ведь Фьюри не может позволить себе оступиться. Об этом он сказал в комментарии Boxing Social.

— Фьюри испытывает сильное давление. Я не думаю, что на Усика оказывается какое-то давление. Этот парень не перебоксирует Тайсона. Я буду очень шокирован, если он это сделает, — сказал Уоррен.

В то же время, он считает, что украинец имеет шанс на победу в поединке.

Сейчас смотрят

— Усик может выиграть этот бой, только если нокаутирует Тайсона. Фьюри в последних 3-4 боях кардинально изменил стиль. И Тайсон не может позволить себе ошибку, — сказал промоутер.

Напомним, о проведении боя Усик — Фьюри объявили в пятницу, 29 сентября. Он состоится 23 декабря или в январе 2024 года в столице Саудовской Аравии — Рияде. Точную дату объявят уже после поединка Фьюри — Нганну.

Вскоре после анонса боя промоутеры раскрыли некоторые детали, касающиеся гонораров боксеров за бой Усик — Фьюри.

Большинство представителей мира бокса считают Фьюри абсолютным фаворитом предстоящего боя.

Источник : Boxing Social

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.