Даже не захотел общаться: вратарь Лацио отказался выступать за сборную России

Вратарь римского Лацио Иван Проведель, который многим запомнился тем, что забил гол на последних минутах матча с Атлетико в Лиге чемпионов, отшил представителей Российского футбольного союза, которые предлагали ему выступать за сборную страны-агрессора.

Дело в том, что Проведель родился в Италии, его отец итальянец, а мать — россиянка.

За два дня до полномасштабного вторжения России в Украину он называл себя наполовину русским. А диктатор Путин, по его словам “сильная личность во главе великой державы”.

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После 24 февраля 2022 года футболист выложил пост Нет войне, но на его странице в Instagram до сих пор остается эмодзи российского флага рядом с флагом Италии. В сентябре этого года его вызвали в сборную Италии, но он пока за нее не дебютировал.

Тренер вратарей страны-агрессора Виталий Кафанов пропагандистским СМИ рассказал, что Проведель не только не захотел выступать за Россию, но даже отказался общаться с ее представителями.

— Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он забил гол. К сожалению, Иван отказался с нами общаться. Я попросил РФС меня связать с ним. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из России. Он мог бы быть вызван на этот сбор, поэтому я искал его, — сказал он.

Интересно, что сами россияне на спортивных форумах понимают, что Проведелю нечего делать в их стране и сборной.

Странно конечно. Отказаться от сборной, которая играет с африканцами на полях каких-то отелей, Беларусью 25 и среднеазиатскими республиками (не бесплатно, конечно). От таких вызовов не отказываются!

Надо еще в сборную Палестины попробовать вызвать;

Чтобы играть с “камерунами” Проведель не надо;

Играть за Италию или за отстраненную от всех соревнований Россию. Просто муки выбора;

С таким же успехом, могли бы и Месси позвать.

Напомним, в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов Иван Проведель спас Лацио от поражения в матче с испанским Атлетико, забив гол головой после розыгрыша углового на последних минутах компенсированного времени.

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