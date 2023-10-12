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Илья Нежигай, редактор ленты

МОК остановил деятельность и финансирование Олимпийского комитета РФ: названа причина

Олімпіада у Парижі
Фото: Depositphotos

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение о приостановлении деятельности Олимпийского комитета России (ОКР) из-за включения в свой состав региональных организаций оккупированных территорий Украины.

Как сообщается в пресс-службе МОК в Twitter от 12 октября, это произошло через неделю после того, как ОКР решил пойти на такой шаг.

Согласно заявлению Международного олимпийского комитета, со стороны РФ это является нарушением Олимпийской хартии, поскольку это также нарушает территориальную целостность НОК Украины, которую признает МОК.

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Исполнительный комитет отмечает, что ОКР немедленно останавливает свою деятельность в качестве российского Национального олимпийского комитета. Также ОКР не будет получать никакого финансирования от олимпийского движения.

— Исполком МОК также оставляет за собой право принимать любые дальнейшие решения или меры в зависимости от развития этой ситуации, — говорится в сообщении.

Глава Министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт на своей странице в Facebook напомнил, что именно после его обращения в МОК от 6 октября президент Международного олимпийского комитета Томас Бах сообщил, что МОК начал процедуру поднятого вопроса и рассмотрел его сегодня на заседании исполкома.

Примечательно, что отстранение ОКР не означает остановки участия спортсменов из Беларуси и России на Олимпиаде в Париже 2024 года, что предполагает “нейтральный” статус атлетов, по версии МОК. Этот вопрос будет рассмотрен на заседании Исполнительного комитета 15-17 октября.

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Война в Украине, МОК, Олімпіада, Олимпийские игры, Російська агресія, Росія
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