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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Ломаченко после поражения от Хэйни планирует уйти на пенсию

Василь Ломаченко

Бывший чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Василий Ломаченко планирует завершить карьеру.

Об этом сказал президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель во время заседания рейтингового комитета WBO в Пунта Кане (Доминиканская Республика).

— Мне говорили, что Ломаченко будет уходить из бокса. У меня есть определенные сомнения, но посмотрим, — заявил Валькарсель.

Ранее промоутер Боб Арун говорил, что украинский боксер проведет бой в начале 2024 года против австралийца Джорджа Камбососа за пояс IBF.

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В последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко уступил Девину Хейни решением судей. Команда боксера с украинским паспортом сообщала, что он планирует сделать перерыв в боксе.

В сентябре американец Шакур Стивенсон заявил, что Ломаченко отказался от боя с ним, хотя Василию предлагали самый большой гонорар в карьере. По словам Стивенсона, это должен был быть бой за титул чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

Фото: Василий Ломаченко

Бокс, Василий Ломаченко
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