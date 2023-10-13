Нет неоспоримых доказательств: WBA отклонила апелляцию Дюбуа на результат боя с Усиком

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) отклонила апелляцию команды британца Даниэля Дюбуа против результата боя с Александром Усиком, который состоялся 26 августа во Вроцлаве.

Наблюдатель боя со стороны WBA Йеспер Йенсен пришел к выводу, что рефери Луис Пабон принял правильное решение после удара Дюбуа в пятом раунде. Действия британца расценили как случайный удар ниже пояса.

— Учитывая вывод инспектора, WBA решила направить дело в Международный судейский комитет, который 11 сентября опубликовал свой обзор и установил, что нет четких и убедительных доказательств того, что первоначальное решение, принятое Пабоном относительно удара Дюбуа в сторону Усика, было неправильным, — говорится в сообщении WBA.

Также отмечается, было установлено, что ни один телевизионный ролик не содержит доказательств того, что решение было неправильным. В комитете утверждали, что “первоначальное решение об ударе ниже пояса должно оставаться в силе, поскольку нет неоспоримых доказательств, которые бы доказывали обратное”.

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Правила WBA определяют, что решение об ударе ниже пояса и о том, может ли боксер, который его получил, продолжать бой, является строгой компетенцией рефери, и только он уполномочен принимать эти решения.

После изучения всех документов, выводов всех инстанций и внутренних правил WBA решила не продолжать рассмотрение апелляции и оставить в силе результат боя и победу Усика.

Напомним, в пятом раунде боя Усик – Дюбуа британец ударил украинца в пах. Рефери засчитал его как удар ниже пояса и дал пять минут Усику на восстановление. Команда Дюбуа считает, что удар был в рамках правил.

В начале сентября промоутер британского боксера Фрэнк Уоррен рассказал, что они подали апелляцию на поединок Усик — Дюбуа, в котором британец проиграл техническим нокаутом.

Джерело: WBA

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