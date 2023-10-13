Президент МОК заявил, что страны Африки просят разрешить россиянам выступать с флагом

Представители африканских стран просили Международный олимпийский комитет пересмотреть решение относительно российских и белорусских спортсменов и позволить им выступать под национальным флагом и гимном.

Об этом заявил президент МОК Томас Бах во время пресс-конференции 13 октября по итогам второго дня сессии комитета в Мумбаи.

— Во время форума атлетов МОК, на котором присутствовали около 400 спортсменов из 180 стран, мы получили призыв, особенно от африканских стран, которые попросили рассмотреть отмену ограничений и очень строгих условий, принятых в отношении отдельных нейтральных спортсменов с российскими и белорусскими паспортами, — сказал Бах.

Он добавил, что МОК просили дать возможность атлетам из России и Беларуси выступать с национальными флагами, гимном и другими символами национальной идентификации.

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В марте МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к индивидуальным международным соревнованиям на условиях нейтралитета. Решение об их участии в Олимпиаде организация до сих пор не принимала.

В конце сентября российских спортсменов решили допустить к участию в Паралимпийских играх-2024 в Париже.

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