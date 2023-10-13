Сыграем самым сильным составом: Ребров перед матчем с Северной Македонией

Сборная Украины по футболу на игру против команды Северной Македонии в матче отбора на Евро-2024 выйдет сильнейшим составом, несмотря на травмы некоторых исполнителей.

Об этом заявил главный тренер национальной команды Сергей Ребров во время пресс-конференции перед игрой.

Вне заявки на матч окажется Сергей Кривцов, который имеет повреждение. А вот Денис Попов вернулся в общую группу и будет тренироваться. Остальные игроки, по словам тренера, готовы к матчу с македонцами.

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— Я уверен, завтра мы сыграем сильнейшим составом, несмотря на травмы некоторых исполнителей. Такие же проблемы есть и у сборной Северной Македонии. Мы в равных условиях, — сказал Ребров.

Он добавил, что ход предыдущего поединка с Северной Македонией они проанализировали. Это была первая игра в квалификации для сине-желтых, а первые матчи, по словам Реброва, всегда сложные.

— Мы проанализировали ту игру, понимаем, что должны начинать завтрашнюю встречу иначе. Футболисты это осознают, думаю, они будут играть более сконцентрировано.

Сейчас Украина идет третьей в турнирной таблице группы С, имея в активе семь очков. Нашу команду опережают Англия (13) и Италия (7). У Северной Македонии также семь очков, но она идет четвертой.

На вопрос журналистов, какие у Реброва возникают первые мысли, когда он смотрит на турнирное положение в группе, он сказал, что “ее вообще не видел”.

— Я ее вообще не видел. У нас сейчас семь очков… Я всегда говорил, что нужно концентрироваться на каждом матче. Сейчас у нас поединок с Северной Македонией. Не надо думать, что будет потом. Надо сделать все возможное, чтобы взять важные три очка и двигаться дальше.

Игру в отборе на Евро-2024 против команды Северной Македонии сборная Украины проведет в Праге 14 октября. Факты ICTV рассказывали, какие каналы и платформы будут транслировать матч Украина — Северная Македония.

Стоит отметить, что национальный гимн Украины перед матчем в Праге исполнит фронтмен группы Без обмежень Сергей Танчинец.

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