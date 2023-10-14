Сборная Украины впервые завоевала две золотые медали на ЧМ по шашкам-100

Украинцы Юрий Аникеев и Виктория Мотричко стали чемпионами мира в мужском и женском турнирах на ЧМ по шашкам-100 в Кюрасао.

Соревнования проходили в течение двух недель. На турнире сборная Украины была представлена семью игроками: трое в мужском турнире и четыре — в женском.

Аникеев возглавил список участников турнира после седьмого раунда. Он выиграл 7 партий, сыграл вничью 11 поединков, набрав 25 из 36 возможных очков. Для него это первый титул чемпиона мира в шашках-100.

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В женском турнире Мотричко возглавила таблицу после четырех раундов. В ее активе – 8 побед, 7 ничьих и высокие 23 очка.

Также бронзовую медаль завоевала украинка Елена Короткая, которая выполнила норматив международного гроссмейстера.

Шашки-100 отличаются от других вариаций игры в шашки размером доски. Партии разыгрываются на досках 10х10 клеток, на которых каждый из игроков размещает по 20 собственных шашек.

Фото: FMJD

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