ГБР сообщило подозрение по делу фиктивной военной службы футболистов Прикарпатья

Государственное бюро расследований объявило о подозрении командиру роты охраны Ивано-Франковского областного территориального центра комплектования и соцподдержки.

Речь идет о деле о фиктивном зачислении на военную службу футболистов клуба Прикарпатья.

— В августе этого года ГБР совместно с ДВР Нацполиции разоблачило в Ивано-Франковске схему фиктивного зачисления на военную службу в подразделения охраны ТЦК и СП родственников руководства города и футболистов местного профессионального клуба, — говорится в сообщении.

Следствием было установлено, что командир зачислил на военную службу в роту охраны семь человек, которые являются игроками и тренерами местной профессиональной футбольной команды.

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Однако, все они служили только на бумаге и не выполняли никаких военных обязанностей.

В целом эти лица “отслужили 1 100 дней, получив от государства денежное и материальное обеспечение. Афера обошлась государственному бюджету в 1,5 млн грн безосновательно выплаченных им средств.

Командира роты охраны Ивано-Франковского областного военкомата подозревают в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Сейчас готовятся ходатайства об избрании ему меры пресечения и отстранении от занимаемой должности. Продолжается расследование, также готовятся подозрения другим участникам схемы.

Фото: Прикарпатье

Источник : ГБР

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