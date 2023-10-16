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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Играем лучше, когда пылает Крымский мост: теннисистки из Евпатории о взрывах на полуострове

Надія та Марина Колб

Украинские теннисистки Надежда и Марина Колб, которые родом из Евпатории, поделились своими ощущениями о взрывах на пока еще оккупированном россиянами полуострове.

В интервью Sport.ua спортсменки рассказали, что в оккупации у них остались старенькие бабушки и несколько знакомых, с которыми они поддерживают связь. Остальные родственники и знакомые покинули Крым еще в 2014-м или в прошлом году.

Они отметили, что в 2014 году многие жители полуострова были с проукраинскими взглядами, о чем свидетельствовали митинги. Однако, приезд оккупантов и отъезд тех, кто поддерживает Украину, логично изменили взгляды на полуострове.

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— Что я знаю точно — это то, что в Крыму есть партизаны, есть агенты и есть определенные движения, которые каждый день создают сопротивление. Крым — это Украина, — сказала Надежда.

Сестры Колб также рассказали, как реагируют на “бавовну” в родном Крыму и как такие инциденты влияют непосредственно на них во время соревнований.

— Очень радуемся. Севастополь — это вообще очень военный город, прилеты здесь — это особый кайф. Так же, как и наш родной город Евпатория, который специализируется на системах ПВО и радиолокации. Это странные ощущения: с одной стороны, там все тебе знакомо и очень родное, по чему ты очень скучаешь, а с другой ждешь там новых и очень мощных взрывов, — призналась Надежда.

По ее словам, она проверяет новости, даже просыпается среди ночи. Она добавила, важно знать, что за Крым борются и за него будут бороться.

— Также, мы заметили, что “бавовна” в Крыму влияет и на качество нашей игры. Мы играем намного лучше, когда пылает Крымский мост, военная база рашистов или десант заходит на мыс Тарханкут, — отметила 30-летняя Надежда.

 

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Допис, поширений Nadiia Kolb (@nadiiakolb)

Она добавила, что категорически против рукопожатий с российскими и белорусскими теннисистками: Иногда, когда я играю против представителей РФ и РБ, особенно, если точно не знаю их позиции, то просто перед глазами стоят мои убитые друзья, знакомые, замученные украинцы. Пожимать руку — это для меня недопустимо.

26-летняя Марина и 30-летняя Надежда Колб являются уроженками Евпатории. С середины июня они завоевали два трофея в пяти сыгранных финалах на 14 турнирах.

Марина рассказала, что сестры хотят попробовать заявиться на турниры WTA. Она предположила, что в следующем году есть все шансы выступить на таком уровне, ведь их рейтинг в парном разряде позволяет попасть на некоторые турниры серии WTA 125.

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Фото: Надежда Колб

Источник: Sport.ua

Крым, Теннис
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