Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Дальность поражения до 150 км: что известно о боеприпасах GLSDB
Отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива: партизаны утром взорвали пути в Мелитополе
Срочно
Работа Морських малюків: в Севастополе взорвался носитель Калибров Буян
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Мальта — Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024

збірна України тренування
Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу встретится с командой Мальты в матче восьмого тура отбора на Евро-2024 в группе С. Игра состоится 17 октября на Национальном стадионе в поселке Та-Кали.

Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть Мальта — Украина

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире местных телеканалов Суспільного (например, Суспільне Тернополь, Суспільне Одесса, Суспільне Полтава), кроме OTT-сервисов.

Сейчас смотрят

В интернете матч можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.

Кроме того, в эфире радио Проминь состоится аудиотрансляция матча.

Это будет третья очная встреча команд. Предыдущие две игры завершались — одна победой мальтийцев, а последняя — украинцев. В июне в словацкой Трнаве сборная Украины минимально одолела команду Мальты благодаря голу Виктора Цыганкова в отборе на Евро-2024.

Читайте также
Мальта — Украина: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2024
тренування збірної України

Сборная Украины, Мальта, Футбол, Чемпіонат Європи
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Мальта — Украина: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2024
тренування збірної України
Главное, что взяли 3 очка: Судаков об игре с Северной Македонией и голе за сборную
Георгій Судаков
Сборная Украины обыграла Северную Македонию в матче отбора на Евро-2024
Мудрик у збірній
Скандал в сборной Италии: двух футболистов исключили из состава из-за ставок на матчи
Сандро Тоналі
Украина – Северная Македония: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2024
збірна України тренування

Загрузка

Игры
Видео
Самый большой провал спецслужб: почему Израиль не был готов к атаке ХАМАСа

Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

Анна Боль
Последние новости из Авдеевки | Успехи ВСУ за неделю Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Мальта — Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Украинцы не могут покинуть сектор Газа | Вызовы для правительства Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Мальта — Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Впервые за 18 лет! Поезд Львов-Варшава | Произведение Франка ожило | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Мальта — Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Россия “освятила” бухту в Севастополе | ПВО в аренду | Новости на Фактах ICTV за 15.10.2023
Мальта — Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь