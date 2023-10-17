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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина вырвала победу над Англией в матче отбора на молодежное Евро-2025

Україна U21 - Англія U21
Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу U-21 одержала победу над сверстниками из Англии в матче третьего тура отбора на молодежное Евро-2025. Игра состоялась в словацком Кошице и завершилась со счетом 3:2 в пользу сине-желтых.

Номинальные гости завладели преимуществом со стартовых минут, но именно подопечным Унаи Мельгосы удалось первыми распечатать нули на табло. Счет во встрече открыл Назар Волошин на 30-й минуте.

В конце первого тайма преимущество украинцев удвоил Олег Очеретько, классно пробив со штрафного с острого угла.

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После перерыва англичанам удалось отыграться. Сперва Нони Мадуэке сократил отставание, а в конце второй 45-минутки Чарли Крессвелл во второй раз огорчил сине-желтых.

Но украинцам удалось вырвать победу в компенсированное время. Финальный счет на табло установил Илья Квасница, пробив в нижний угол ворот.

После трех туров сборная Украины U-21 набрала девять очков и единолично возглавила группу F. Второе место с шестью очками занимает команда Англии. В следующем туре сине-желтые сыграют со сверстниками из Люксембурга 17 ноября.

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Сборная Англии, Сборная Украины U-21, Футбол, Чемпіонат Європи
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