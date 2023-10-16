Украинские ветераны установили мировой рекорд на Arnold Classic Europe – в чем он заключается

Команда украинских ветеранов установила мировой рекорд по стронгмену на международном спортивном фестивале Арнольда Шваценеггера Arnold Classic Europe в Мадриде.

Украинцы протащили за канат сидячие четыре грузовика общей массой 35 тонн на 20 метров за 30,69 секунды.

В соревнованиях приняли участие восемь защитников из разных уголков страны, которые получили тяжелые ранения и травмы во время боевых действий, и которые являются призерами первого всеукраинского тура соревнований по адаптивным видам спорта среди ветеранов Сильные Украины.

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Итак, мировой рекорд установили: Александр Швачка (Киев), Вячеслав Цюх (Киев), Владислав Шатило (Чернигов), Евгений Смага (Чернигов), Артем Марченко (Лебедин), Артем Погорелый (Полтава), Михаил Дроботенко (Кропивницкий) и Денис Барчук (Бровары).

Своим достижением команда хочет привлечь внимание к проблеме спортивной реабилитации ветеранов войны и инициировать организацию в 2024 году международных соревнований среди ветеранов под эгидой Украины.

— Этим действом мы хотим показать всем ветеранам, что, несмотря на тяжелые ранения, можно устанавливать мировые рекорды. Поэтому призываем всех ветеранов к реабилитации через спорт. Присоединяйтесь к нам! — отметил Александр Швачка, капитан команды ветеранов Сильные Украины.

Ранее Факты ICTV сообщали, что украинские ветераны впервые участвуют в таких соревнованиях.

Сильные Украины — первые всеукраинские соревнования по адаптивным видам спорта среди ветеранов и действующих военнослужащих, получивших травмы и ранения во время участия в боевых действиях на территории Украины.

Соревнования основаны в рамках системы спортивно-реабилитационных мероприятий для ветеранов войны ОО Федерация стронгмена Украины при поддержке народных депутатов Украины фракции Слуга народа и меценатов. Соревнования состоялись в Полтаве, Житомире, Ужгороде и Ровно в июле-сентябре 2023 года, участие в которых приняли более 400 ветеранов и военнослужащих. Главный судья соревнований — Василий Вирастюк, чемпион мира по стронгмену.

Arnold Classic Europe — международный спортивный фестиваль, основан в 2011 году Арнольдом Шваценеггером и проходит в Мадриде (Испания). Ежегодно участие в соревнованиях принимают тысячи спортсменов из более чем 50 стран мира.

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