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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Усик рассказал, что помогло ему окончательно перейти на украинский язык

Усик у вишиванці
Фото: United24

Обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал о своем переходе на украинский язык.

По словам боксера, он немного общался на украинском еще до полномасштабного вторжения, в частности с детьми и частично во время интервью.

— Когда началось полномасштабное вторжение, я до этого уже общался на украинском языке дома, с детьми. Перед Олимпийскими играми давал интервью на украинском, вставлял свой язык, — сказал Усик.

Он добавил, что большинство людей, с которыми он общается, примерно 70%, были русскоязычными. Однако, отметил спортсмен, “сейчас все меняется”.

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— Лично мне хотелось вообще перейти на государственный язык. Не только давать интервью, но и общаться дома, окончательно перейти на украинский язык. Получается, что 24 февраля помогло, — добавил Усик.

В августе 2022 года жена Усика Екатерина рассказывала, что ее муж полностью перешел на украинский язык.

В конце сентября стало известно, что Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на проведение боя. Поединок состоится в столице Саудовской Аравии — Рияде. А вот окончательная дата станет известна после боя Фьюри — Нганну.

Большинство представителей мира бокса считают Фьюри абсолютным фаворитом предстоящего боя.

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Источник: LUCKYPUNCH

Бокс, Александр Усик, Українська мова
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