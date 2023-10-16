Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Срочно
Работа Морських малюків: в Севастополе взорвался носитель Калибров Буян
Отрезали оккупантов от поставок боеприпасов и топлива: партизаны утром взорвали пути в Мелитополе
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Смахну малыша Усика, как каплю дождя с плеча: Фьюри о бое с украинцем

Тайсон Ф'юрі
Фото: Getty Images

Обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уверен в собственной победе над чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.

Он поделился ожиданиями от предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона мира в интервью Дереку Чисоре.

Сперва он заявил, что сейчас не думает о бое с украинцем, ведь сосредоточен на ближайшем поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Сейчас смотрят

Британец выразил уверенность, если в бою с Нганну он не получит травм, то над Усиком одержит легкую победу.

— Не особо беспокоюсь об Усике сейчас, потому что имею дело с Нганну. Когда разберусь с ним, если останусь целым и невредимым, буду как Донки Конг — тогда доберусь до этого малыша. Смахну его, как каплю дождя с плеча, — сказал Фьюри.

О проведении боя Усик — Фьюри объявили 29 сентября. Он состоится в декабре или в начале 2024 года в столице Саудовской Аравии — Рияде. Большинство представителей мира бокса считают Фьюри абсолютным фаворитом предстоящего боя.

После объявления о достижении соглашения промоутеры раскрыли некоторые детали, касающиеся гонораров боксеров за бой Усик – Фьюри.

Читайте также
Спустя 4 недели назовем фаворитом Усика: тренер Уайлдера о шансах украинца в бою с Фьюри
Малік Скотт

Бокс, Александр Усик, Тайсон Ф'юрі
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Усик рассказал, что помогло ему окончательно перейти на украинский язык
Усик у вишиванці
Майк Тайсон заявил, что результаты некоторых его боев были сфальсифицированы
Майк Тайсон
Ломаченко после поражения от Хэйни планирует уйти на пенсию
Василь Ломаченко
Нет неоспоримых доказательств: WBA отклонила апелляцию Дюбуа на результат боя с Усиком
Олександр Усик
Спустя 4 недели назовем фаворитом Усика: тренер Уайлдера о шансах украинца в бою с Фьюри
Малік Скотт

Загрузка

Игры
Видео
Массово уничтожают технику РФ: как работают артиллеристы Нацгвардии на передовой

Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.

Владислав Круглов
В Изюме подорвался пенсионер | Что не так с ленд-лизом Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Смахну малыша Усика, как каплю дождя с плеча: Фьюри о бое с украинцем
Выгнать РФ из ОБСЕ | Оккупанты откатились назад, чтобы… | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Смахну малыша Усика, как каплю дождя с плеча: Фьюри о бое с украинцем
Россияне закидывают позиции ВСУ пушечным мясом: история бойца, прошедшего сквозь ад
Смахну малыша Усика, как каплю дождя с плеча: Фьюри о бое с украинцем
ВСУ затрофеили боевую машину россиян | Рекорд по уничтожению техники РФ | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Смахну малыша Усика, как каплю дождя с плеча: Фьюри о бое с украинцем
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь