Смахну малыша Усика, как каплю дождя с плеча: Фьюри о бое с украинцем
Обладатель чемпионского пояса WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри уверен в собственной победе над чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александром Усиком.
Он поделился ожиданиями от предстоящего поединка за звание абсолютного чемпиона мира в интервью Дереку Чисоре.
Сперва он заявил, что сейчас не думает о бое с украинцем, ведь сосредоточен на ближайшем поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
Британец выразил уверенность, если в бою с Нганну он не получит травм, то над Усиком одержит легкую победу.
— Не особо беспокоюсь об Усике сейчас, потому что имею дело с Нганну. Когда разберусь с ним, если останусь целым и невредимым, буду как Донки Конг — тогда доберусь до этого малыша. Смахну его, как каплю дождя с плеча, — сказал Фьюри.
О проведении боя Усик — Фьюри объявили 29 сентября. Он состоится в декабре или в начале 2024 года в столице Саудовской Аравии — Рияде. Большинство представителей мира бокса считают Фьюри абсолютным фаворитом предстоящего боя.
После объявления о достижении соглашения промоутеры раскрыли некоторые детали, касающиеся гонораров боксеров за бой Усик – Фьюри.
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