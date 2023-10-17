Абрамович задерживает перевод: вырученные от продажи Челси почти $3 млрд до сих пор заморожены

2,3 млрд фунтов стерлингов ($2,8 млрд), вырученные от продажи футбольного клуба Челси в 2022 году, до сих пор заморожены на банковском счете в Великобритании, несмотря на обещания передать их жертвам войны в Украине.

По информации издания The Athletic, срок действия лицензии, предоставленной правительством Великобритании, истекает 30 ноября. Эта лицензия является определяющей для следующего этапа переправки денег, хотя этот срок в прошлом продлевали по обоюдному согласию. Вероятно, это произойдет снова.

Экс-владелец Челси Роман Абрамович в марте 2022 года попал под санкции британского правительства из-за связи с российским правительством и был вынужден продать клуб английской Премьер-лиги. Вырученные средства должны быть направлены на помощь жертвам войны в Украине.

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В июне газета Financial Times сообщала, что Абрамович способствовал задержке передачи средств, “потому что хотел, чтобы часть денег была потрачена на людей за пределами Украины”.

Источник The Athletic в британском правительстве подтвердил эту информацию, заявив, что Абрамович является фактором, который задерживает перевод денег. Сам бизнесмен категорически отвергает любые предположения о своей роли в этом процессе.

Средства от продажи заморожены на банковском счете в Великобритании после того, как Управление по имплементации финансовых санкций (OFSI) выдало лицензию, которая позволила Абрамовичу продать Челси. Деньги не могут быть переведены или использованы без лицензии OFSI.

— Доходы от продажи Челси замораживаются на банковском счете в Британии, тогда как независимые эксперты создают фонд для управления и распределения денег. Затем необходимо будет подать заявку на получение лицензии, чтобы перевести средства в фонд, — рассказал о процессе передачи денег Украине представитель МИД Великобритании.

Одним из факторов, тормозящих сделку, является также то, что Абрамович — гражданин Португалии. Поэтому правительство Великобритании привлекло ЕС к подписанию соглашения для нового фонда, что означает дополнительную бюрократию, пишет The Athletic.

Позиция правительства Великобритании заключается в том, что деньги должны быть потрачены на территории Украины. Это еще один фактор, который тормозит процесс, потому что термин “жертвы войны” может получить более широкое определение, которое может включать людей за пределами территории Украины.

Издание пишет, что правительство Великобритании все больше разочаровывается из-за задержек и бюрократии, которые тормозят процесс, поскольку до сих пор нет никаких признаков того, что деньги дойдут до пострадавших от российской войны в Украине.

Источник : The Athletic

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