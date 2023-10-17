Беринчик наконец-то получит бой за титул чемпиона мира: его промоутер назвал условие

Украинский боксер и чемпион WBO International в легком дивизионе Денис Беринчик будет претендовать на титул чемпиона мира по боксу. Впрочем, сначала надо дождаться результата следующего поединка Дэвина Хейни против Реджиса Прогрейса.

Об этом сообщил промоутер боксера Александр Красюк в комментарии ProBox TV.

Красюк посетил конгресс WBO в Пунта-Кане (Доминиканская Республика). По его словам, он попросил президента WBO Пако Валькарселя номинировать Беринчика на обязательного претендента на чемпионский пояс. Ведь украинец защищал международный титул WBO уже девять раз подряд.

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— Девин Хейни поднялся, но не освободил свои титулы. После боя с Прогрейсом в декабре ему, вероятно, дадут некоторое время, чтобы определить, что он будет делать дальше. Президент WBO рекомендует нам подождать несколько месяцев, пока этот бой состоится, а затем, с Божьей помощью, мы номинируем Беринчика на титул чемпиона мира, — сказал Красюк.

Бой Реджис Прогрейс — Девин Хейни в первом полусреднем весе состоится 9 декабря. Последний поединок Беринчик провел в андеркарде вечера бокса во Вроцлаве, где главным событием был поединок Александра Усика против Даниэля Дюбуа. Тогда Беринчик одержал победу над Энтони Йигитом единогласным решением судей.

Серебряный призер Олимпийских игр Денис Беринчик занимает третью строчку по версии WBO. В рейтинге его опережают Шакур Стивенсон и Василий Ломаченко. В ноябре Стивенсон проведет бой с доминиканцем Эдвином Де Лос Сантосом за вакантный титул WBC.

Источник: ProBox TV

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