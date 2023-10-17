Мальта – Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024

Сборная Украины по футболу встретится с командой Мальты в матче восьмого тура отбора на Евро-2024 в группе С. Игра состоится 17 октября на Национальном стадионе в поселке Та-Кали.

Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть Мальта — Украина

Болельщики могут посмотреть игру в прямом эфире местных телеканалов Суспільного (например, Суспільне Тернополь, Суспільне Одесса, Суспільне Полтава), кроме OTT-сервисов.

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В интернете матч можно будет посмотреть на медиасервисе Megogo, в частности на канале Megogo Футбол 1 и в разделе Спорт, которые входят в пакет Максимальный.

Кроме того, в эфире радио Проминь состоится аудиотрансляция матча.

Это будет третья очная встреча команд. Предыдущие две игры завершились по-разному – одна победой мальтийцев, а последняя — украинцев. В июне в словацкой Трнаве сборная Украины минимально одолела команду Мальты благодаря голу Виктора Цыганкова в отборе на Евро-2024.

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