Первые восемь участников уже известны: кто сыграет в финальной части Евро-2024

Летом 2024 года Германия примет мужской чемпионат Европы по футболу. Кроме хозяйки соревнований уже известно, что квалификацию на турнир успешно преодолели еще семь национальных команд.

Всего за трофей в финальной части Евро-2024 будут бороться 24 команды.

Кто вышел на Евро-2024?

Германия (хозяин турнира);

(хозяин турнира); Бельгия (группа F);

(группа F); Франция (победитель группы В);

(победитель группы В); Португалия (победитель группы J);

(победитель группы J); Испания (группа A);

(группа A); Шотландия (группа A);

(группа A); Турция (группа D);

(группа D); Австрия (группа F).

Как Украина может выйти на Евро-2024?

Судьба прямой путевки для подопечных Сергея Реброва зависит от них самих. Для этого они должны выиграть два матча — против Мальты (17 октября на выезде) и против Италии (20 ноября в номинально домашней игре в Леверкузене).

Сейчас смотрят

Также у сине-желтых будет оставаться путь плей-офф, если они займут третье место в своей группе. Но, чтобы туда попасть необходимо, чтобы как минимум две из пяти сборных с рейтингом дивизиона В Лиги наций, которые имеют более высокий рейтинг, чем у Украины, пробились напрямую на Евро-2024.

Это уже удалось сборной Шотландии. Теперь нужно, чтобы на Евро-2024 через отбор пробилась еще хотя бы одна из этих команд: Сербии, Израиля, Боснии и Герцеговины или Финляндии.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.