Первые восемь участников уже известны: кто сыграет в финальной части Евро-2024
Летом 2024 года Германия примет мужской чемпионат Европы по футболу. Кроме хозяйки соревнований уже известно, что квалификацию на турнир успешно преодолели еще семь национальных команд.
Всего за трофей в финальной части Евро-2024 будут бороться 24 команды.
Кто вышел на Евро-2024?
- Германия (хозяин турнира);
- Бельгия (группа F);
- Франция (победитель группы В);
- Португалия (победитель группы J);
- Испания (группа A);
- Шотландия (группа A);
- Турция (группа D);
- Австрия (группа F).
Как Украина может выйти на Евро-2024?
Судьба прямой путевки для подопечных Сергея Реброва зависит от них самих. Для этого они должны выиграть два матча — против Мальты (17 октября на выезде) и против Италии (20 ноября в номинально домашней игре в Леверкузене).
Также у сине-желтых будет оставаться путь плей-офф, если они займут третье место в своей группе. Но, чтобы туда попасть необходимо, чтобы как минимум две из пяти сборных с рейтингом дивизиона В Лиги наций, которые имеют более высокий рейтинг, чем у Украины, пробились напрямую на Евро-2024.
Это уже удалось сборной Шотландии. Теперь нужно, чтобы на Евро-2024 через отбор пробилась еще хотя бы одна из этих команд: Сербии, Израиля, Боснии и Герцеговины или Финляндии.
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