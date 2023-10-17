Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Первые восемь участников уже известны: кто сыграет в финальной части Евро-2024

трофей Євро-2024
Фото: Getty Images

Летом 2024 года Германия примет мужской чемпионат Европы по футболу. Кроме хозяйки соревнований уже известно, что квалификацию на турнир успешно преодолели еще семь национальных команд.

Всего за трофей в финальной части Евро-2024 будут бороться 24 команды.

Кто вышел на Евро-2024?

  • Германия (хозяин турнира);
  • Бельгия (группа F);
  • Франция (победитель группы В);
  • Португалия (победитель группы J);
  • Испания (группа A);
  • Шотландия (группа A);
  • Турция (группа D);
  • Австрия (группа F).

Как Украина может выйти на Евро-2024?

Судьба прямой путевки для подопечных Сергея Реброва зависит от них самих. Для этого они должны выиграть два матча — против Мальты (17 октября на выезде) и против Италии (20 ноября в номинально домашней игре в Леверкузене).

Сейчас смотрят

Также у сине-желтых будет оставаться путь плей-офф, если они займут третье место в своей группе. Но, чтобы туда попасть необходимо, чтобы как минимум две из пяти сборных с рейтингом дивизиона В Лиги наций, которые имеют более высокий рейтинг, чем у Украины, пробились напрямую на Евро-2024.

Это уже удалось сборной Шотландии. Теперь нужно, чтобы на Евро-2024 через отбор пробилась еще хотя бы одна из этих команд: Сербии, Израиля, Боснии и Герцеговины или Финляндии.

Читайте также
Мальта – Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024
тренування збірна України

Футбол, Чемпіонат Європи
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
СМИ узнали, кто получит Золотой мяч в 2023 году
Ліонель Мессі
Мальта — Украина: прогноз букмекеров на матч отбора на Евро-2024
тренування збірної України
Мальта – Украина: где смотреть матч отбора на Евро-2024
тренування збірна України
УЕФА: Матч Бельгия — Швеция отменен из-за вероятного теракта
стадіон імені короля Бодуена у Брюсселі
Украина вырвала победу над Англией в матче отбора на молодежное Евро-2025
Україна U21 - Англія U21

Загрузка

Игры
Видео
Массово уничтожают технику РФ: как работают артиллеристы Нацгвардии на передовой

Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.

Владислав Круглов
Оккупанты стреляли им в спину: истории учителей из Балаклеи, переживших русский плен
Первые восемь участников уже известны: кто сыграет в финальной части Евро-2024
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз
Первые восемь участников уже известны: кто сыграет в финальной части Евро-2024
Важное заявление о графиках отключения света Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Первые восемь участников уже известны: кто сыграет в финальной части Евро-2024
Военком организовывал фейковую службу для 7 футболистов | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Первые восемь участников уже известны: кто сыграет в финальной части Евро-2024
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь