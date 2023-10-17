В Японии авиакомпания назначила дополнительный рейс, чтобы доставить на соревнования сумоистов

Японские авиалинии Japan Airlines вынуждены были назначить дополнительный рейс, чтобы доставить на соревнования сумоистов. Все из-за превышения весовых лимитов.

Сообщается, что причиной стал не чрезмерный багаж, а список пассажиров, который включал одних из самых тяжелых мужчин Японии. Авиакомпания в спешке организовала специальный рейс и перевела туда часть пассажиров.

По сообщению газеты Yomiuri Shimbun, сумоисты должны были лететь самолетами Boeing 737-800 из аэропортов в Токио и в Осаке на остров Амами Осима в префектуре Кагосима, где они должны были принять участие в спортивном фестивале, который стартовал 13 октября. Борцам забронировали места на два стандартных рейса.

Сейчас смотрят

У перевозчика возникли опасения, что у самолетов Boeing 737-800 вместимостью 165 пассажиров каждый может случиться перерасход топлива из-за ограничений по весу. По их оценкам, каждый сумоист весит не менее 120 кг, тогда как средняя норма для судна — 70 кг.

Чтобы не рисковать и в то же время доставить борцов на мероприятие вовремя, Japan Airlines запланировала дополнительный рейс из токийского аэропорта Ханэда. Этим рейсом воспользовались 27 пассажиров. Все сумоисты успели на турнир.

Представитель авиалиний сказал, что для них было непривычно выполнять специальные рейсы из-за весовых ограничений самолета. Японские СМИ сообщают, что дополнительные рейсы были также предназначены для того, чтобы доставить борцов домой после завершения турнира в воскресенье.

Это не первый случай, когда путешествия сумоистов попадают в новости. В 2014 году фото борцов, “упакованных” в небольшой пассажирский самолет, стало вирусным. Позже эти же спортсмены сфотографировались в таком же тесном окружении в автобусе, когда ехали на летние тренировочные сборы.

Для того чтобы стать борцом сумо, не существует минимального веса. К примеру, экс-борец сумо Шуухей Майноуми весил менее 95 кг во время выступлений. Но в этом виде спорта все же доминируют более тяжелые мужчины.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.