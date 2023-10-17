СМИ узнали, кто получит Золотой мяч в 2023 году

Лауреатом награды Золотой мяч станет форвард американского клуба Интер Майами и сборной Аргентины Лионель Месси. Об этом сообщает испанское издание Sport.es.

У женщин трофей достанется футболистке Барселоны и сборной Испании Айнтани Бонмати. Вместе с национальной командой она стала чемпионкой мира.

Если награда действительно достанется Месси, то это будет его восьмой Золотой мяч. Также это будет первый приз от France Football, врученный игроку, который не выступает за европейскую команду. Месси выступал за французский ПСЖ до конца сезона-2022/23, после чего присоединился к клубу МЛС.

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В прошлом году 36-летний Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, которая в финале в серии пенальти переиграла команду Франции.

В начале сентября France Football назвал список из 30 номинантов на награду. В число претендентов впервые за 19 лет не попал португальский форвард Криштиану Роналду. Фаворитами на получение награды Золотой мяч-2023 называют Лионеля Месси, Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

67-я церемония вручения премии Золотой мяч, организованная французским журналом France Football, состоится в понедельник, 30 октября 2023 года, в Театре Шатле в Париже.

В прошлом году Золотой мяч вручили французу Кариму Бензема. В голосовании он обошел сенегальца Садио Мане и бельгийца Кевина де Брюйне. Что касается Месси, то в прошлом году он не попал в список претендентов на награду.

Источник: Sport.es

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