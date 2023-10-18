Армия РФ уничтожила обстрелом спортивную базу Динамо в Запорожье

Из-за российского ракетного обстрела в Запорожье разрушена спортивная база Динамо.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в социальной сети Facebook.

— Очередной удар россиян по спортивной инфраструктуре. Из-за ракетного обстрела спортивная база Динамо в Запорожье — наша гордость и место олимпийских надежд — теперь разрушена, — написал чиновник.

Он отметил, что это уже 351-й спортивный объект в 14 областях Украины, пострадавший от начала полномасштабного вторжения российских захватчиков.

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Министр назвал это очередной попыткой оккупантов уничтожить наше олимпийское будущее.

— Но никто не сломит нашего духа. Украинцы всегда показывают сверхчеловеческую силу и отвагу. Мы строим будущее, где спорт объединяет, а не разделяет. Где стадионы — это места радости и триумфа, а не страха, — подчеркнул Гутцайт.

В ночь на 18 октября российские войска нанесли шесть ракетных ударов по территории Запорожья. Одна из ракет попала в многоэтажный дом в центральной части города. В результате чего было частично разрушено восемь квартир в двух подъездах.

По состоянию на 14.30 известно о двух погибших, а в больнице находятся пятеро пострадавших.

Фото: Вадим Гутцайт

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