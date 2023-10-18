Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок
Полтавскую область россияне атаковали ракетами и БпЛА: среди раненых ребенок
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Армия РФ уничтожила обстрелом спортивную базу Динамо в Запорожье

спортивна база Динамо у Запоріжжі зруйнована

Из-за российского ракетного обстрела в Запорожье разрушена спортивная база Динамо.

Об этом сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в социальной сети Facebook.

— Очередной удар россиян по спортивной инфраструктуре. Из-за ракетного обстрела спортивная база Динамо в Запорожье — наша гордость и место олимпийских надежд — теперь разрушена, — написал чиновник.

Он отметил, что это уже 351-й спортивный объект в 14 областях Украины, пострадавший от начала полномасштабного вторжения российских захватчиков.

Сейчас смотрят

Министр назвал это очередной попыткой оккупантов уничтожить наше олимпийское будущее.

— Но никто не сломит нашего духа. Украинцы всегда показывают сверхчеловеческую силу и отвагу. Мы строим будущее, где спорт объединяет, а не разделяет. Где стадионы — это места радости и триумфа, а не страха, — подчеркнул Гутцайт.

Армия РФ уничтожила обстрелом спортивную базу Динамо в Запорожье
Фото: Вадим Гутцайт
Армия РФ уничтожила обстрелом спортивную базу Динамо в Запорожье
Фото: Вадим Гутцайт
Армия РФ уничтожила обстрелом спортивную базу Динамо в Запорожье
Фото: Вадим Гутцайт
Армия РФ уничтожила обстрелом спортивную базу Динамо в Запорожье
Фото: Вадим Гутцайт
Армия РФ уничтожила обстрелом спортивную базу Динамо в Запорожье
Армия РФ уничтожила обстрелом спортивную базу Динамо в Запорожье
Армия РФ уничтожила обстрелом спортивную базу Динамо в Запорожье
Армия РФ уничтожила обстрелом спортивную базу Динамо в Запорожье

В ночь на 18 октября российские войска нанесли шесть ракетных ударов по территории Запорожья. Одна из ракет попала в многоэтажный дом в центральной части города. В результате чего было частично разрушено восемь квартир в двух подъездах.

По состоянию на 14.30 известно о двух погибших, а в больнице находятся пятеро пострадавших.

Фото: Вадим Гутцайт

Война в Украине, Вадим Гутцайт, Запорожье
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ может переориентировать удары Кинжалами на порты Украины — Гуменюк
Армия РФ уничтожила обстрелом спортивную базу Динамо в Запорожье
Вопрос в количестве. Сколько ракет ATACMS могут изменить ситуацию на фронте
Ракети ATACMS
На Авдеевском направлении оккупанты перегруппировываются из-за больших потерь – Штупун
ЗСУ на фронті
Значение радиоэлектронной борьбы в войне: какой арсенал РЭБ имеется в РФ
Комплекс Красуха-2
6 ударов по Запорожью: под завалами дома продолжают искать трех человек
Удар по Запоріжжю 18 жовтня 2023

Загрузка

Игры
Видео
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз

Исторический закон о ленд-лизе, который Штаты приняли в мае в прошлом году в знак поддержки Украины в войну, так и не заработал. Зачем он был нужен, исполнил ли какую-то роль и не закрыта ли еще эта дверь полностью?

Оксана Михайлова
ПУТИН поехал в КИТАЙ | НАПРЯЖЕННАЯ ситуация в АВДЕЕВКЕ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Армия РФ уничтожила обстрелом спортивную базу Динамо в Запорожье
АТАКА дронов в РФ | Разоблачен ПРЕДАТЕЛЬ на Днепропетровщине | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Армия РФ уничтожила обстрелом спортивную базу Динамо в Запорожье
РАКЕТНЫЙ удар по ХАРЬКОВУ | УКРАИНЦЫ застряли в секторе ГАЗА | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Армия РФ уничтожила обстрелом спортивную базу Динамо в Запорожье
РЕГИОНЫ УКРАИНЫ под ударом | ПРИГОВОРЫ по делу расстрелов на МАЙДАНЕ | Новости Факты ICTV за 18.10.2023
Армия РФ уничтожила обстрелом спортивную базу Динамо в Запорожье
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь