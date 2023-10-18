Были в самой тяжелой группе с Украиной и Италией: Саутгейт о выходе сборной Англии на Евро

Сборная Англии по футболу досрочно оформила выход на Евро-2024. Подопечные Гарета Саутгейта в шести матчах набрали 16 очков и возглавляют группу С, где также выступает сборная Украины.

В матче, состоявшемся во вторник, 17 октября, команда трех львов одержала волевую победу над сборной Италии на Уэмбли со счетом 3:1. Эта победа обеспечила англичанам выход на турнир и первую строчку в группе.

Подопечные Саутгейта потеряли очки только в матче с Украиной: первая игра команда в Лондоне завершилась поражением сине-желтых 0:2, а номинальную домашнюю игру подопечные Реброва сыграли вничью (1:1).

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После матча против скуадры адзурры английский специалист сказал, что считает группу С самой сложной среди всех групп квалификации Евро-2024.

— Что касается группы, думаю, что мы были, пожалуй, в самой тяжелой группе — с Украиной, Италией, также наша сборная. С самого начала, после победы в Неаполе и игры против Украины, мы стабильно показывали хорошие результаты. Мне нравится работать с этой группой игроков, они очень особенные, — цитирует Саутгейта официальный сайт УЕФА.

В заключительных матчах отбора на Евро-2024, которые состоятся в ноябре, сборная Англии сыграет против Мальты и Северной Македонии.

По словам Саутгейта, несмотря на досрочный выход на Евро, Англия хочет выиграть оба оставшихся матча, чтобы обеспечить себе хороший посев во время жеребьевки финальной части чемпионата Европы по футболу.

Источник : УЕФА

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