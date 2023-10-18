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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Спасибо Англии, что помогла. Будем бороться за выход на Евро-2024 — Ребров

Сергій Ребров
Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров сказал, что в последнем матче квалификации против Италии, который состоится 20 ноября, сине-желтые будут бороться за выход на чемпионат Европы-2024.

Об этом он сказал после победного матча на Мальте в комментарии Суспільному.

Он также прокомментировал параллельный матч в группе, в котором Англия обыграла Италию со счетом 3:1 на Уэмбли.

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— Я всегда говорю, что мы должны думать о нас, о нашей игре. Спасибо Англии, что помогла. Мы будем в последнем матче бороться за выход на чемпионат Европы, — сказал Ребров.

Комментируя победу над Мальтой,  футбольный специалист сказал, что несмотря на то, что сине-желтые первыми пропустили, они одержали заслуженную победу.

— У нас со всеми тяжелые матчи, не только с Мальтой. Мы знали, как Мальта будет играть в обороне. Готовились и знали, что будет насыщенная оборона. Да, мы пропустили первые, но это очень заслуженная победа — поблагодарил ребят. Все матчи на уровне национальных сборных, они очень тяжелые. В этом поединке на первом месте был результат, — подчеркнул он.

После семи проведенных матчей сборная Украины имеет в своем активе 13 очков и идет второй в турнирной таблице группы С. Англия, набрав 16 очков в шести матчах, досрочно оформила себе путевку на Евро-2024. Италия в шести матчах набрала 10 пунктов и идет третьей.

Как Украине напрямую выйти на Евро-2024?

Следующую и последнюю в рамках квалификации Евро-2024 игру сине-желтые проведут в Леверкузене 20 ноября против Италии. До матча с украинцами Скуадра адзура сыграет еще одну игру — против Северной Македонии (17 ноября).

Если итальянцы потеряют очки в матче с македонцами, то сборной Украины достаточно будет не проиграть подопечным Лучано Спаллетти, чтобы получить прямую путевку на турнир. В противном случае сине-желтым надо будет только победа с разницей в минимум два мяча.

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Источник: Суспільне
Сборная Италии, Сборная Украины, Мальта, Сергей Ребров, Футбол, Чемпіонат Європи
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