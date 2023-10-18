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Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Гол Мудрика в ворота Мальты претендует на лучший гол тура – как проголосовать

Михайло Мудрик
Фото: УАФ

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик претендует на звание автора лучшего гола в рамках восьмого тура отбора на Евро-2024.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА, опубликовав список претендентов.

В матче Украины против Мальты на Национальном стадионе в Та-Кале Мудрик поставил финальную точку в счете, забив гол из-за пределов штрафной. Для Михаила этот гол стал первым в официальных матчах за национальную команду.

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Кроме Мудрика на лучший гол тура также претендуют: Юнус Акгюн (Турция), Джердан Шакири (Швейцария) и Александар Митрович (Сербия).

Проголосовать за лучший гол тура болельщики могут на официальном сайте УЕФА по этой ссылке.

В восьмом туре отбора сборная Украины одержала волевую победу над Мальтой со счетом 3:1. Сейчас в активе сине-желтых 13 очков и они поднялись на вторую строчку турнирной таблицы.

Следующая игра в квалификации состоится 20 ноября в Леверкузене (Германия) против сборной Италии.

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Источник: УЕФА
Сборная Украины, Михаил Мудрик, Футбол
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