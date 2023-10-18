Известны уже девять команд: кто сыграет в финальной части Евро-2024

Летом 2024 года Германия примет мужской чемпионат Европы по футболу. Кроме хозяйки соревнований уже известно, что квалификацию на турнир успешно преодолели еще восемь национальных команд.

Всего за трофей в финальной части Евро-2024 будут бороться 24 команды.

Кто вышел на Евро-2024?

Германия (хозяин турнира);

(хозяин турнира); Бельгия (группа F);

(группа F); Франция (победитель группы В);

(победитель группы В); Португалия (победитель группы J);

(победитель группы J); Испания (группа A);

(группа A); Шотландия (группа A);

(группа A); Турция (группа D);

(группа D); Австрия (группа F);

(группа F); Англия (группа С).

Как Украина может выйти на Евро-2024?

Судьба прямой путевки для подопечных Сергея Реброва зависит от них самих. Сейчас сине-желтые имеют 13 очков после семи матчей. Последняя игра в квалификации пройдет против Италии (20 ноября) — это будет номинально домашний матч в Леверкузене.

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Сборная Англии (16) уже гарантировала себе путевку на Евро-2024, имея еще два матча в запасе. У сборной Италии, которая как и Украина претендует на выход со второго места, сейчас 10 очков после шести матчей. Скуадра адзура перед игрой с Украиной сыграет против Северной Македонии (17 ноября).

Если итальянцы потеряют очки в матче с македонцами, то сине-желтым в очной встрече достаточно будет не проиграть. Если подопечные Лучано Спаллетти одержат три очка, то сборная Украины должна побеждать с разницей в два мяча и больше.

Также у сине-желтых будет оставаться путь плей-офф, если они займут третье место в своей группе. Но, чтобы туда попасть, необходимо, чтобы как минимум две из пяти сборных с рейтингом дивизиона В Лиги наций, которые имеют более высокий рейтинг, чем у Украины, пробились напрямую на Евро-2024.

Это уже удалось сборной Шотландии. Теперь нужно, чтобы на Евро-2024 через отбор пробилась еще хотя бы одна из этих команд: Сербия, Израиль, Босния и Герцеговина или Финляндия.

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