Известны уже девять команд: кто сыграет в финальной части Евро-2024
Летом 2024 года Германия примет мужской чемпионат Европы по футболу. Кроме хозяйки соревнований уже известно, что квалификацию на турнир успешно преодолели еще восемь национальных команд.
Всего за трофей в финальной части Евро-2024 будут бороться 24 команды.
Кто вышел на Евро-2024?
- Германия (хозяин турнира);
- Бельгия (группа F);
- Франция (победитель группы В);
- Португалия (победитель группы J);
- Испания (группа A);
- Шотландия (группа A);
- Турция (группа D);
- Австрия (группа F);
- Англия (группа С).
Как Украина может выйти на Евро-2024?
Судьба прямой путевки для подопечных Сергея Реброва зависит от них самих. Сейчас сине-желтые имеют 13 очков после семи матчей. Последняя игра в квалификации пройдет против Италии (20 ноября) — это будет номинально домашний матч в Леверкузене.
Сборная Англии (16) уже гарантировала себе путевку на Евро-2024, имея еще два матча в запасе. У сборной Италии, которая как и Украина претендует на выход со второго места, сейчас 10 очков после шести матчей. Скуадра адзура перед игрой с Украиной сыграет против Северной Македонии (17 ноября).
Если итальянцы потеряют очки в матче с македонцами, то сине-желтым в очной встрече достаточно будет не проиграть. Если подопечные Лучано Спаллетти одержат три очка, то сборная Украины должна побеждать с разницей в два мяча и больше.
Также у сине-желтых будет оставаться путь плей-офф, если они займут третье место в своей группе. Но, чтобы туда попасть, необходимо, чтобы как минимум две из пяти сборных с рейтингом дивизиона В Лиги наций, которые имеют более высокий рейтинг, чем у Украины, пробились напрямую на Евро-2024.
Это уже удалось сборной Шотландии. Теперь нужно, чтобы на Евро-2024 через отбор пробилась еще хотя бы одна из этих команд: Сербия, Израиль, Босния и Герцеговина или Финляндия.
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