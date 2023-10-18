Заря отказала израильскому Маккаби в переносе матча Лиги конференций

Луганская Заря отреагировала на просьбу израильского клуба Маккаби Тель-Авив о переносе матча третьего тура группового этапа Лиги конференций УЕФА. Заявление клуба обнародовано на официальном сайте.

Отмечается, что Заря с пониманием относится к ситуации, которая сложилась в Израиле, а именно к войне и террористическим актам на территории страны, что приводит к гибели людей.

— Однако, несмотря на все, надо напомнить, что на территории нашей страны уже практически 10 лет идет война. За это время наши люди, наши болельщики и наша команда пережили многое. Пришлось оставлять собственные дома, начинать жизнь заново и бороться дальше, — говорится в заявлении.

Заря отметила, что несмотря на тяжелые времена, клуб ни разу не просил перенести еврокубковые матчи. Даже сейчас, когда команда для участия в номинальных домашних матчах еврокубка вынуждена добираться автобусом через границы по 15-20 часов, а затем возвращается обратно в Украину, тратя столько же времени, и участвует в чемпионате Украины.

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В клубе предложили обменяться домашними матчами с Маккаби, либо помочь сопернику организовать их домашний матч на Люблин Арене.

— Заря вообще не против сыграть домашний матч соперника в любой стране, где выберут хозяева поля. Но Маккаби хочет перенести поединок, который запланирован 26 октября, на ноябрь. В ноябре у черно-белых очень сложный календарь. Кроме матчей еврокубков, нас будут ждать матч в Кубке Украины и собственный чемпионат, — пояснил украинский клуб.

Учитывая сложную логистику и то, что Украина тоже является страной, в которой идет война и которая борется за свою независимость, клуб не хочет пренебрегать внутренними соревнованиями.

Следовательно, для Зари любой перенос матчей неприемлем. В луганском клубе отметили, что готовы играть, соблюдая регламенты и календарь соревнований УЕФА и внутреннего чемпионата.

Несколько дней назад Маккаби обратился в УЕФА с просьбой о переносе матча с Зарей в третьем туре Лиги конференций, который запланирован на 26 октября.

Согласно календарю соревнований, Маккаби и Заря должны сыграть в спаренных турах группового этапа ЛК. Первая игра запланирована на 26 октября в Тель-Авиве, а вторая — на 9 ноября в Люблине (Польша).

Источник: ФК Заря

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