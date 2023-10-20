Обыграла обидчицу другой украинки: Цуренко вышла в полуфинал в Тунисе

Украинка Леся Цуренко вышла в полуфинал теннисного турнира WTA 250 в тунисском Монастире.

На стадии четвертьфинала она обыграла представительницу Испании Нурию Паррисас-Диас в двух партиях — 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте один час и 17 минут, за которые Цуренко допустила одну двойную ошибку, выиграла 70% очков на подаче соперницы и отыграла семь из 11 брейкпойнтов.

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В первой партии Цуренко взяла все пять подач соперницы, но при этом отдала три свои. Вторую партию украинка отыграла более уверенно, отыграв на своей подаче — 61% выигранных розыгрышей на первой подаче.

Испанка Паррисас-Диас в предыдущем круге обыграла другую украинку Катарину Завацкую. Что касается Леси, то это была их первая очная встреча на корте.

За выход в финал турнира Цуренко сыграет с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини, которая в четвертьфинале обыграла свою соотечественницу Луцию Бронцетти. Для Цуренко это второй полуфинал турнира WTA в сезоне. В феврале она добралась до финала соревнований WTA 250 в Хуахине, где проиграла китаянке Линь Чжу.

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