Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Ударил ножом 5-летнего мальчика: в Познани мужчина убил ребенка
Мощный взрыв в Вознесенске: ПВО уничтожила ракету Х-59 в Николаевской области
ВСУ уничтожили на аэродромах Бердянска и Луганска 9 вертолетов РФ, ПВО и склад боеприпасов
В Раде передумали вводить уголовную ответственность для мужчин, выехавших во время войны: что известно
Взрывы в Кривом Роге и Сумах: главные события ночи 19 октября
Спорт
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Старший сын Роналду подписал контракт с саудовским Аль-Насром

Криштіану Роналду із сином
Фото: Getty Images

Старший сын звезды португальского футбола Криштиану Роналду подписал контракт с аравийским Аль-Насром, за который с января 2023 года играет его отец.

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter)

Отмечается, что Роналду-младший будет играть за юношескую команду Аль-Насра U-13.

Сейчас смотрят

— Соглашение уже подписано и в ближайшие дни Роналду-младший начнет тренировки с клубом. Он будет носить седьмой номер на спине, как и его отец, — сообщил Романо.

Кроме того, он напомнил слова Криштиану: “Мой сын говорит мне: папа, подожди еще несколько лет, я хочу с тобой поиграть!”

Сын Криштиану Роналду учился в нескольких известных футбольных академиях: Реала, Ювентуса и Манчестер Юнайтед.

СМИ предполагают, что 38-летний Роналду мечтает сыграть на ЧМ-2026 — к тому времени его сыну исполнится 16 лет, а потому вполне вероятно, что они смогут выйти на поле вместе.

Читайте также
СМИ узнали, кто получит Золотой мяч в 2023 году
Ліонель Мессі

Источник: Фабрицио Романо

Криштиану Роналду, Саудівська Аравія, Футбол
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Англии запретили приносить на стадионы флаги Израиля и Палестины
матч АПЛ
Фиктивная военная служба футболистов Прикарпатья: военкома отправили под стражу
Старший сын Роналду подписал контракт с саудовским Аль-Насром
Гол Мудрика в ворота Мальты претендует на лучший гол тура – как проголосовать
Михайло Мудрик
Раскаялся и пошел на сотрудничество: футболист Тонали признался в ставках на матчи своей команды
Сандро Тоналі
Заря отказала израильскому Маккаби в переносе матча Лиги конференций
ФК Зоря

Загрузка

Игры
Видео
”Отрезали бы ногу – получил бы инвалидность”: скандал вокруг МСЭК в Харькове

В Харькове Минздрав назначил проверку из-за скандала в медико-социальной экспертной комиссии.

Татьяна Доцяк
Первые результаты работы ATACMS | Резолюция Европарламента | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Старший сын Роналду подписал контракт с саудовским Аль-Насром
Обстрелы Украины сегодня | Тюрьма для предателя с Харьковской области | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Старший сын Роналду подписал контракт с саудовским Аль-Насром
Репортаж с Авдеевки | Оборона границы с Беларусью | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Старший сын Роналду подписал контракт с саудовским Аль-Насром
Взрывы в Мелитополе: что известно | Вертолеты от Хорватии | Новости Факты ICTV за 20.10.2023
Старший сын Роналду подписал контракт с саудовским Аль-Насром
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь