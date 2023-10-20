Старший сын Роналду подписал контракт с саудовским Аль-Насром

Старший сын звезды португальского футбола Криштиану Роналду подписал контракт с аравийским Аль-Насром, за который с января 2023 года играет его отец.

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter)

Отмечается, что Роналду-младший будет играть за юношескую команду Аль-Насра U-13.

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— Соглашение уже подписано и в ближайшие дни Роналду-младший начнет тренировки с клубом. Он будет носить седьмой номер на спине, как и его отец, — сообщил Романо.

Кроме того, он напомнил слова Криштиану: “Мой сын говорит мне: папа, подожди еще несколько лет, я хочу с тобой поиграть!”

Cristiano Ronaldo Jr signs with Al-Nassr U13 team — here we go! The agreement has been signed as Cristiano’s son will start training in the next days. He will wear number 7. Cristiano once said: “My son tells me: dad, hold on a few more years, I want to play with you!”. pic.twitter.com/uUp25lelRJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2023

Сын Криштиану Роналду учился в нескольких известных футбольных академиях: Реала, Ювентуса и Манчестер Юнайтед.

СМИ предполагают, что 38-летний Роналду мечтает сыграть на ЧМ-2026 — к тому времени его сыну исполнится 16 лет, а потому вполне вероятно, что они смогут выйти на поле вместе.

Источник: Фабрицио Романо

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