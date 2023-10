Старший сын Роналду подписал контракт с саудовским Аль-Насром

Старший сын звезды португальского футбола Криштиану Роналду подписал контракт с аравийским Аль-Насром, за который с января 2023 года играет его отец.

Об этом сообщил футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter)

Отмечается, что Роналду-младший будет играть за юношескую команду Аль-Насра U-13.

Кроме того, он напомнил слова Криштиану: “Мой сын говорит мне: папа, подожди еще несколько лет, я хочу с тобой поиграть!”

Cristiano Ronaldo Jr signs with Al-Nassr U13 team — here we go!

The agreement has been signed as Cristiano’s son will start training in the next days.

He will wear number 7.

Cristiano once said: “My son tells me: dad, hold on a few more years, I want to play with you!”. pic.twitter.com/uUp25lelRJ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2023