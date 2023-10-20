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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Украина получила первые лицензии в велоспорте на Олимпиаду-2024: о чем речь

велоспорт
Фото: Unsplash

Украина получила первые лицензии в велоспорте на летние Олимпийские игры-2024 в Париже. Их распределили по результатам обновленных мировых рейтингов в мужском и женском шоссейном велоспорте.

Квоты на Олимпиаду получили страны, которые в мировом рейтинге разместились с 1 до 45 места. В мужском рейтинге украинцы заняли 45-е место, а в женском — 24-е.

Кроме того, Украина будет иметь представительство в шоссейной гонке с раздельным стартом.

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Отбор на Олимпиаду в Париже начался в феврале 2023 года на чемпионате Африки. Там разыграли первые пропуски на Игры среди представителей этого континента.

Заключительным отрезком распределения лицензий на соревнования в Париже в шоссейном велоспорте стал мировой рейтинг.

Лицензии являются неименными, так что перед стартом Олимпиады-2024 будет определено, кто выступит в составе Украины в Париже в этом виде спорта.

В начале октября 15-летняя украинка Анна Лащевская завоевала первую женскую лицензию на Олимпийские игры-2024 в Париже в спортивной гимнастике. Это произошло по итогам квалификации в индивидуальном многоборье на чемпионате мира в бельгийском Антверпене.

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Велоспорт, Олимпийские игры
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