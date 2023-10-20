В Англии запретили приносить на стадионы флаги Израиля и Палестины

Английская Премьер-лига запретила приносить на матчи ближайшего уикенда израильские и палестинские флаги, чтобы избежать любых потенциальных инцидентов. Об этом сообщает Daily Mail.

Аналогичное решение приняла Футбольная лига (EFL), под эгидой которой проводят чемпионаты ниже АПЛ дивизионов английского футбола.

Отмечается, что конфликт, который продолжается на Ближнем Востоке между между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, вызвал неоднозначную реакцию в Великобритании, поэтому обе футбольные организации хотят предотвратить возникновение неприятностей на стадионах.

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Вместо этого футболисты и официальные лица матчей будут носить черные повязки, а на каждом стадионе перед стартовым свистком минутой молчания почтят жертв продолжающегося конфликта.

Такое решение приняли через несколько дней после того, как английская футбольная ассоциация запретила показывать любые флаги на Уэмбли во время матча Англия — Италия в отборе на Евро-2024. Сам матч провели под усиленной охраной после того, как днем ранее в Брюсселе произошел теракт.

Источник : Daily Mail

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