Фьюри и Усик согласовали дату поединка: когда состоится бой

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри и обладатель титулов WBA, WBO, IBO, IBF украинский боксер Александр Усик предварительно согласовали дату проведения поединка.

Об этом сообщил менеджер Фьюри Спенсер Браун. По его словам, бой договорились провести уже 23 декабря 2023 года.

Стоит отметить, что на кону по результатам поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.

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Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Усик рассказал о своей подготовке к бою против британца Тайсона Фьюри.

По словам боксера, подготовка к бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе требует времени.

Украинец рассказал, что тренируется ежедневно, но для полноценной подготовки необходим хороший тренировочный лагерь.

Источник: Boxing King Media

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